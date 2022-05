Les exportations françaises de pois et féverole progressent

Au 19 avril (dernière mise à jour de Terres Univia), les pois, féveroles et lupins d’hiver en étaient aux stades début à fin floraison dans les régions les plus au sud, tandis que dans le Nord-Est, « le développement des pois a été freiné par le manque d’eau, informe Terres Univia. La durée de la floraison pourrait être courte en l’absence de précipitation », ajoute l’institut. La pression maladies reste importante sur féverole dans le Sud-Ouest. Sur pois, toujours dans cette même région, beaucoup de pucerons verts sont observés. Enfin, « les parcelles sont saines dans la moitié nord ».

Du côté des pois et des féveroles de printemps, les stades 6-7 feuilles étaient atteints dans le Nord-Est et se trouvaient entre les stades 7 feuilles et début floraison dans l’Ouest, pour les semis les plus précoces. Dans le Nord-Est, en raison des températures froides et d’un manque de qualité des semences, « certaines parcelles n’ont pas atteint la densité nécessaire pour assurer un potentiel correct », explique Terres Univia. Dans l’ensemble, les parcelles sont saines « mais les sitones sont présentes en grand nombre dans l’Ouest et le Nord-Est ».