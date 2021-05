« Sur le Mississippi, on ne laisse plus passer les barges sous un pont vers Memphis », a signalé Jack Scoville de Price Futures Group. Le trafic des barges chargées de grains a été interrompu après la découverte d’une faille importante dans une poutre métallique d’un pont de Memphis (Tennessee), selon la presse locale. Plus de 200 barges étaient à l’arrêt.

« On parle de rouvrir le trafic dans quelques jours mais le marché s’inquiète que cela ne soit pas possible de sitôt », a ajouté Jack Scoville. Les investisseurs ont aussi pris leurs profits après la parution du rapport Wasde du ministère américain de l’agriculture (USDA) sur l’offre et la demande de céréales qui a montré des stocks de maïs et de soja plus importants que prévu.

« L’USDA prévoit aussi que nous aurons probablement l’année prochaine une des plus volumineuses récoltes de maïs et de soja », ce qui a été défavorable aux cours, a noté M. Scoville.

Le cours du maïs qui a le plus chuté n’a pas été aidé jeudi par une vente à l’exportation de 680 000 tonnes de la céréale vers la Chine, après celle de la veille pour 100 000 tonnes vers le Mexique.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 7,0150 dollars contre 7,2975 dollars mercredi en chute de 3,87 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a fini à 6,7475 dollars contre 7,1475 dollars à la dernière clôture, plongeant de 5,59 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a terminé à 15,84 dollars contre 16,4250 dollars mercredi, perdant 3,56 %.