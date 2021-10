Le cours du principal contrat de blé a légèrement rebondi ce mardi 12 octobre 2021 à la Bourse de Chicago tandis que ceux du maïs et du soja se sont nettement repliés après la publication du rapport mensuel du ministère américain de l’Agriculture sur la production et la demande mondiale de produits agricoles.

Pour le blé, tous les indicateurs du rapport Wasde publiés par l’USDA étaient « amicaux », comme le résume Jason Roose, du courtier US Commodities : la production comme les stocks ont été révisés à la baisse, ce qui favorise le cours.

Des stocks américains de blé plus faibles

Les stocks américains de blé sont tombés à 580 millions de boisseaux contre 615 millions l’année passée, la projection moyenne des analystes étant de 582 millions.

« Les opérateurs s’attendaient à ces chiffres pour le blé. On savait depuis l’été que les stocks seraient plus faibles, c’est déjà escompté dans les cours », a commenté Jason Roose alors que le volume de stocks américains de blé est le plus maigre depuis la récolte de 2007-2008.

La hausse du prix du blé est ainsi restée modeste mardi (+0,30 %) à la publication du rapport très attendu.

Une récolte record de soja

À l’opposé, les prix du maïs et du soja ont chuté alors que le rapport a révélé une production, des rendements et des stocks en hausse plus forte que prévu. La production américaine de soja devrait atteindre plus de 4,4 milliards de boisseaux, un record, a souligné le spécialiste de US Commodities.

Pour le soja et le maïs, « nous sommes en opposition à 360 degrés par rapport à l’année dernière : nous manquons d’une forte demande par rapport à l’an passé, et alors que le dollar s’affaiblissait, cette année il est sur la pente ascendante », a-t-il prévenu.

« Cette année, le dollar » dont la hausse rend les exportations américaines plus chères « et les prix du gaz naturel vont jouer une grande part dans l’évolution des coûts », a encore affirmé Jason Roose.

Le ministère américain de l’Agriculture a par ailleurs annoncé mardi une vente à l’exportation de 165 000 tonnes de maïs vers le Mexique qui a aidé à tempérer le repli du cours.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a clôturé en progrès de 0,30 %, à 7,3400 dollars, contre 7,3175 dollars lundi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé en baisse de 1,96 %, à 5,2250 dollars, contre 5,3300 dollars lundi.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu en chute de 2,44 %, à 11,9825 dollars, contre 12,2825 dollars la veille.

AFP