Réunies autour du collectif « Objectif Zéro OGM », 25 organisations (1) lancent le 4 février 2021 une pétition. Ils souhaitent que le gouvernement français publie le décret répondant aux injonctions prononcées par le Conseil d’État dans son arrêt du 7 février 2020 concernant les OGM issus de mutagenèse, ainsi que les variétés rendues tolérantes aux herbicides.

Gouvernement dans l’illégalité

« Le gouvernement, un an après, n’a toujours pas respecté cette décision et est dans l’illégalité depuis six mois », juge le collectif.

Le Conseil d’État, après consultation de la Cour de justice de l’Union Européenne, a en effet enjoint le gouvernement de publier ce décret dans les six mois qui suivaient cette décision.

Le gouvernement doit fixer par décret la liste limitative des techniques ou méthodes de mutagenèse traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps.