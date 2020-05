pour vous connecter et poursuivre la lecture

Selon les estimations du ministère de l’Agriculture publiées le 12 mai 2020, la chute des surfaces de blé tendre atteindrait 7,5 %, et de 8 % par rapport à la moyenne 2015-2019. Les semis ont fait les frais des sols saturés d’eau à l’automne 2019. En blé dur, la sole ne diminuerait que de 2,4 %. Elle serait toutefois inférieure de 28,8 % à la moyenne 2015-2019. Quant à celle de colza, elle diminuerait de 1,8 % sur un an et de 24,3 % par rapport à sa moyenne quinquennale 2015-2019.

Les cultures de printemps ont pris le relai

La surface d’orge augmenterait de 3,9 %. Bénéficiant des difficultés d’implantation des céréales d’hiver, les sorges de printemps sont en forte progression (+ 12,2 %) alors que les orges d’hiver stagnent.

La sole de maïs grain progresserait de 10,5 % par rapport à 2019 et de 12,1 % par rapport à la moyenne 2015-2019 pour atteindre 1674 milliers d’hectares. Les difficultés des céréales d’hiver et le recul du colza sont des facteurs explicatifs de cette progression.

Les surfaces consacréea au maïs grain et au maïs fourrage progressent en 2020. © Agreste

Les emblavements de maïs fourrage seraient en hausse de 2,2 % par rapport à l’année dernière. Il faut toutefois noter qu’à ce stade de la campagne, le partage des surfaces entre maïs grain et maïs fourrage est susceptible d’évoluer lors des prochaines estimations.

En remplacement du colza aussi

Le tournesol atteindrait 690 000 hectares soit une hausse de 14,3 %. Par rapport à la moyenne 2015-2019, la progression serait de 18,9 %. À l’image du maïs grain, les surfaces de tournesol profitent du recul du colza et des céréales d’hiver. La région Centre voit ses surfaces progresser de 40,2 % et la Bourgogne de 51 %.

La surface consacrée au tournesol bondit de 14,3 % par rapport à 2019. © Agreste

Comme le maïs et le tournesol, la surface de soja devrait progresser pour la huitième année consécutive au niveau record de 171 000 hectares. Il serait en hausse de 4,6 % par rapport à 2019 et de 19,1 % par rapport à la moyenne 2015-2019. Plus globalement, la sole de protéagineux progresserait de 14,1 % pour atteindre 276000 hectares.

Pour ce qui est des pommes de terre de conservation et de demi-saison, la sole n’augmente que de 0,7 %. Cependant, cela représente une hausse de 11,7 % par rapport à la moyenne 2015-2019.

Les surfaces de betteraves industrielles sont en baisse de 5 %. Ce recul des surfaces s’explique en particulier par l’annonce de la fermeture de quatre sucreries en France en 2020.

