Après une année blanche, la cinquante-huitième édition du Salon international de l’agriculture a pu ouvrir ses portes le 26 février 2022 presque comme prévu. Presque, parce que la guerre en Ukraine a obligé Emmanuel Macron à écourter sa visite pour l’inauguration officielle. Cette édition des retrouvailles a refermé ses portes le 6 mars, totalisant plus de 500 000 visiteurs.

Des retrouvailles marquées par la guerre en Ukraine

« En 13 ans de présidence du Salon international de l’agriculture, je n’ai jamais vu autant de gens heureux d’être là, d’arpenter les allées du salon et d’échanger avec les agriculteurs et les exposants. Le goût des retrouvailles passe par les chemins agricoles c’est sûr ! » s’enthousiasme Jean-Luc Poulain, le président du salon.

Emmanuel Macron, ce samedi 26 février 2022, lors de l’inauguration du Salon international de l’agriculture, à Paris. © Twitter Élysée

Pas encore candidat, le président de la République a promis « un grand texte d’orientation et d’avenir agricole » lors de son passage éclair au salon. Avant de quitter le parc des expositions de la porte de Versailles, il a annoncé un plan de résilience agricole, laissant Jean Castex, son Premier ministre réunir les filières agricoles touchées par la guerre.

Un plan de résilience à l’étude

« Cette crise a un impact sur l’activité économique de notre pays, a rappelé Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie le 4 mars 2022 lors de son passage au salon. Le secteur agricole est celui qui est le plus touché aujourd’hui, et le plus directement. » Avec Julien Denormandie, il a ébauché leur stratégie de soutien au secteur agricole face à la crise ukrainienne.

Au niveau européen, faisant suite à une réunion informelle des ministres de l’Agriculture pour échanger sur l’impact du conflit entre la Russie et l’Ukraine, plusieurs États membres de l’Union européenne ont demandé la mise en place de mesures exceptionnelles comme une dérogation à l’obligation d’implantation de jachères ou l’activation de mesures de marché.

