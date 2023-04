Le syndicat poursuit son combat contre les projets de substitution d’eau en saisissant l’Organisation des Nations unies. La Confédération paysanne lui demande d’interpeller l’État à la suite des violences survenues à Sainte-Soline lors des manifestations « antibassines ».

« Saisir aujourd’hui l’ONU apparaît comme une évidence et une nécessité. » Dans un communiqué de presse de ce lundi 17 avril 2023, la Confédération paysanne annonce saisir l’Organisation des Nations unies (ONU) au sujet des « mégabassines ». À ses côtés, le Cetim, Institut technologique labellisé Carnot et membre du réseau Centre technique industriel.

🚨La @ConfPaysanne et le @CETIM_CETIM saisissent l'ONU au sujet des méga-bassines#17Avril2023#luttespaysannes@via_campesina@ECVC1

✍ Notre communiqué de presse commun 👇https://t.co/nOxt5OQTrApic.twitter.com/Ubd06Dh3z2 — Conf' Paysanne (@ConfPaysanne) April 17, 2023

« La Confédération paysanne ne lâchera rien ! »

« Cette saisine vise à dénoncer les violations des droits humains, la répression policière sanglante et la criminalisation des personnes et organisations s’opposant à ces projets d’accaparement de l’eau », explique le communiqué. La Confédération paysanne fait référence aux événements de la fin de mars 2023 à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, où des heurts avaient éclaté entre manifestants et forces de l’ordre.

Après avoir rappelé ses arguments contre les réserves d’eau, le syndicat dénonce le fait que « les populations et les militants et militantes sont réprimés et criminalisés alors même qu’ils et elles défendent leurs droits ». Avec le Cetim, il en appelle à l’organisation internationale « protectrice des droits humains, afin qu’elle interpelle l’État français sur la situation ». Et le syndicat d'insister : « La Confédération paysanne ne lâchera rien ! »