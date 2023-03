Gérald Darmanin a annoncé qu’il engageait la procédure de dissolution du groupement Les Soulèvements de la Terre, qu’il a accusé d’être à l’origine des « actions violentes » survenues samedi à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) lors de la manifestation interdite contre les retenues d’eau.

Intervenant lors de la séance des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale ce 28 mars 2023, le ministre de l’Intérieur a précisé qu’il présenterait lors d’un prochain Conseil des ministres un décret de dissolution à l’issue de la procédure contradictoire. Gérald Darmanin a insisté sur « l’extrême violence de groupuscules fichés par les services de renseignement parfois depuis de très nombreuses années, comme le groupement de fait + Soulèvements de la terre + ».

Sainte-Soline : @GDarmanin dénonce des "événements inqualifiables".

"J'ai décidé d'engager la dissolution des Soulèvements de la terre", indique le ministre de l'Intérieur.#DirectAN#QAGpic.twitter.com/77Zs835r59 — LCP (@LCP) March 28, 2023

« Deux rapports » demandés par le ministre de l’Intérieur

Le groupe, présenté comme appartenant à la mouvance de l’ultragauche par le ministère de l’Intérieur, est un des organisateurs de la manifestation de Sainte-Soline contre les « méga bassines » le week-end dernier. Cette manifestation a donné lieu à des affrontements violents avec les gendarmes. Le ministre a annoncé avoir demandé « deux rapports », l’un à la préfète des Deux-Sèvres et l’autre au directeur général de la gendarmerie nationale, sur les événements de Sainte-Soline.

Ces deux rapports ont été mis « en ligne dans l’après-midi sur le site du ministère de l’Intérieur ». « Le gouvernement n’a rien à cacher », a-t-il assuré. Selon une note du ministère de l’Intérieur datée de mardi, « Soulèvements de la terre » (SLT) « incite et participe à la commission de sabotages et dégradations matérielles ».

#SainteSoline | La préfète des Deux-Sèvres @Prefet79 et la @Gendarmerie ont remis au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer les rapports des opérations d’ordre public qui ont eu lieu à Sainte-Soline du 24 au 26 mars.



Retrouvez ces deux rapports ici ⤵️ — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) March 28, 2023

Créé en 2021 par des « membres de l’ultragauche issue de l’ex- ZAD (zone à défendre) de Notre-Dame-des-Landes » en Loire-Atlantique, SLT a « créé le concept de + désarmement + destiné à faire accepter la pratique de l’éco-sabotage », selon la note. En octobre dernier, lors d’une première manifestation contre les « méga bassines » à Sainte-Soline, Gérald Darmanin avait fustigé « l’écoterrorisme » des auteurs de violence.