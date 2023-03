Pour le collectif Bassines Non Merci, l’association Les Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne, « les propositions de ce plan ne changeront pas grand-chose face aux grands enjeux de la protection de la ressource en eau ».

« Ce qui a été dévoilé par Emmanuel Macron n’est pas à la hauteur des demandes. On ne peut pas s’en satisfaire, donc on va continuer à se mobiliser ! » À l’issue de la présentation du plan Eau par le président de la République ce jeudi 30 mars 2023, la Confédération paysanne, le collectif Bassines Non Merci et l’association Les Soulèvements de la Terre ont tenu à réagir lors d’une conférence de presse conjointe. Et c’est d’une seule et même voix qu’ils accusent le gouvernement de ne proposer qu’une série de « mesurettes insuffisantes ».

« Beaucoup d’illogiques » sur la question de l’irrigation

Précisant ne pas avoir eu le temps de regarder le détail des cinquante-trois mesures présentées par Emmanuel Macron quelques minutes plus tôt, Nicolas Girod, l’affirme : « On ne sent pas une logique de se mettre dans une ambition d’une utilisation moindre de l’eau en agriculture. Quand le Président parle de sobriété, l’agriculture n’est pas dans cette partie-là. Quand il dit “pour être sobre, c’est de l’innovation”, c’est encore une fois imaginer que la science va trouver la solution, alors qu’il faut accompagner et faire évoluer les pratiques agricoles. »

Au sujet de l’irrigation, « il y a beaucoup d’illogiques, poursuit le porte-parole de la Confédération paysanne. C’est un sujet qui intéresse beaucoup alors que l’irrigation ne concerne que 7 % de la surface agricole utile en France ».

« Au contraire, renchérit Benoît Feuillu des Soulèvements de la Terre. Emmanuel Macron annonce vouloir augmenter les surfaces irriguées, en plein réchauffement climatique, c’est intenable. Il ne pose pas d’objectif de réduction de la consommation d’eau pour le secteur agricole. » « À aucun moment, il n’a été question de solutions basées sur la nature, comme le fait de stocker l’eau dans les mares, les sols, les haies », constate de son côté Julien Le Guet, du collectif Bassines Non Merci.

D’autres mobilisations à venir

Au total, s’interroge Julien Le Guet, « on verra ce qui aura de l’effet, car même Emmanuel Macron annonce que ça ne marchera que partiellement. Ça pose la question de l’efficacité de ces mesures. Et de manière générale, ce qui aurait été intéressant est qu’il y ait un chiffrage. Or, il n’y en a pas. »

Consternés et toujours en colère, les organisateurs l’affirment : « Emmanuel Macron n’aura rien éteint avec ce plan Eau. Il ne prend pas en compte la tension actuelle. C’est même le début d’une nouvelle forme de lutte. » À la question de savoir si de nouvelles mobilisations seront organisées, Benoît Feuillu, des Soulèvements de la Terre, répond qu’ils y seront obligés.

« Le gouvernement veut passer en force, explique-t-il. Il ne répond pas à nos demandes d’ouvrir un dialogue, il n’étudie pas nos propositions et il poursuit les chantiers de mégabassines. On doit porter des mobilisations, qui seront toujours plus massives, plus populaires. On sera partout sur le territoire. La contestation ne cessera pas. »