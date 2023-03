Les vigilances orange concernent la Manche et le Pas-de-Calais, mais la tempête Mathis s’étend sur une large partie nord de la France.

Ce vendredi 31 mars 2023 à 11h30, deux départements étaient placés en alerte orange par Météo-France pour des risques de vents violents avec le passage de la tempête Mathis. Sur le reste du territoire, le temps est très agité sur une large moitié du nord de la France avec des averses et de fortes bourrasques de vent.

© Météo-France - Ce vendredi 31 mars 2023 à 11h30, deux départements sont en alerte orange pour vents violents.

Des vents qui dépassent les 100 km/heure

La Manche restera en vigilance orange jusqu’à 16 heures ce vendredi. Ce matin, Météo-France a relevé des vents de 116 km/h à Cherbourg et de 113 km/h à Gonneville et à la pointe de la Hague. Concernant le Pas-de-Calais, il restera en orange jusqu’à 19 heures ce vendredi soir, avec des rafales de vent qui ont dépassé les 100 km/h sur les côtes.

Les vents les plus violents et les plus durables concernent ces deux départements, mais sur une large moitié du nord de la France, de violentes rafales de vent pourront se produire sous les averses orageuses. Elles seront de l’ordre de 90 à 100 km/h, très localement un peu plus.

À cela s’ajoutent des cumuls de pluie très importants qui pourront affecter le Pas-de-Calais d’ici à demain, samedi 1er avril.