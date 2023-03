Une puissante dépression, se rapproche de l’hexagone. Elle va générer un fort coup de vent à partir de la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mars 2023.

Après les 30 degrés atteints mercredi dans le Sud-Ouest, et malgré une petite baisse ce jeudi 30 mars 2023 les températures restent douces pour la saison « avec un mercure qui dépassera le plus souvent la barre des 15 degrés sur bon nombre de régions, et qui approchera les 20 à 23 degrés dans le Midi », indique MeteoNews. Une bonne partie de la France, à l’exception de l’extrême Sud et Sud-Ouest, est arrosée par des averses.

Des rafales importantes

Mais c’est bien le vent qui va maintenant faire parler de lui. En effet, Mathis, une dépression tempétueuse est en approche depuis l’Océan atlantique. Elle devrait aborder les côtes bretonnes le jeudi entre la fin de journée et la nuit.

© MeteoNews

Des rafales de vents attendront les 90 km/h sur les côtes et les 70 à 80 dans l’intérieur de la Bretagne. « Ce coup de vent s’accompagnera de pluies assez soutenues également », précise MeteoNews.

© MeteoNews

Le vendredi 31 mars, le coup de vent gagnera l’ensemble de la France, « et particulièrement la moitié nord et la façade Atlantique » . Les rafales approcheront le plus souvent les 70 à 80 km/h dans l’intérieur du pays. Sur les côtes, notamment dans la Manche et en Bretagne, les 92km/h restent de vigueur, « avec quelques pointes possibles proches des 100 km/h ».