La Commission européenne abaisse les limites maximales de résidus de deux néonicotinoïdes dans les denrées alimentaires produites dans l’Union européenne ou importées.

Dans un communiqué de presse, la Commission européenne annonce avoir adopté ce jeudi 2 février 2023 un règlement « qui réduira les teneurs maximales en résidus de deux pesticides autorisées dans les denrées alimentaires (LMR) », y compris celles importées. Il s’agit de la clothianidine et du thiaméthoxame, du groupe des néonicotinoïdes, qui « présentent un risque élevé pour les abeilles et contribuent au déclin des pollinisateurs ».

Les produits importés également concernés

En 2018, l’utilisation de ces deux néonicotinoïdes en extérieur avait déjà été interdite dans l’Union européenne pour « lutter contre le déclin des pollinisateurs et protéger notre environnement ». Désormais, « les nouvelles règles abaisseront les LMR pour ces substances au niveau le plus bas mesurable au moyen des technologies les plus récentes » pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Le règlement s’appliquera aux aliments produits dans l’Union européenne et, à partir de 2026, aux produits alimentaires également importés. « Une première » précise l'exécutif européen, qui s’inscrit dans les objectifs du pacte vert et de la stratégie alimentaire « De la ferme à la fourchette ».