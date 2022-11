Prénommée « ma cantine », la plateforme du ministère de l’Agriculture vise à accompagner les gestionnaires d’établissement de restauration collective dans la transition alimentaire.

Ce mardi 22 novembre et jusqu’au 24 novembre 2022, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire participe au Salon des maires et des collectivités locales qui se tient à Paris, Porte de Versailles.

À cette occasion, élus et fonctionnaires des collectivités locales pourront découvrir la plateforme numérique « ma cantine » mise en place par le ministère, indique ce dernier dans un communiqué du 21 novembre 2022.

Guider les collectivités locales

Son but ? Accompagner les acteurs de la restauration collective dans leur transition alimentaire, en les aidant à mieux comprendre la loi Egalim (2018) ainsi que la loi Climat et Résilience (2021), qui comportent toutes deux des objectifs plutôt ambitieux en matière d’alimentation durable et de qualité.

Ces deux lois ont notamment pour objectif un taux d’approvisionnement de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Ainsi, cette plateforme fournit des outils et des ressources pour comprendre les mesures de la loi, accompagner les acteurs de la restauration collective et communiquer la démarche auprès de tous.

Autodiagnostic

« Ma cantine » permet à l’ensemble des élus, chefs de cantine ou gestionnaires d’effectuer un autodiagnostic et, via un tableau de bord, de calculer la part de leurs achats de qualité et durables.

En outre, cet outil permettra de recueillir les données fournit par les acteurs engagés dans la démarche afin de faire l’état des lieux de la part des produits durables et de qualité au sein de la restauration collective en France.

Accessible par tous, la plateforme est également un outil d’information et de valorisation des actions mises en œuvre par les acteurs de la restauration collective en matière « d’approvisionnement en produits durables et de qualité, de lutte contre le gaspillage alimentaire, de diversification des sources de protéines, de substitution aux plastiques ».

Promotion de la plateforme

Afin d'inciter les gestionnaires de cantines à s'inscrire, le ministère de l'Agriculture animera un stand au Salon des maires et des collectivités locales et assurera la démonstration des outils et services proposés par la plateforme.

« L‘objectif est d’accompagner les gestionnaires de restaurants collectifs d’écoles, de crèches, d'EHPAD et de centres sociaux pour qu’ils renseignent la plateforme et partagent l’avancée de leurs projets de restauration durable », souligne le ministère.