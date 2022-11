Selon le dernier rapport de l’Agence européenne des médicaments, les ventes d'antibiotiques à usage animal ont presque diminué de moitié entre 2011 et 2021. Un signal positif qui montre les efforts fournis par les vétérinaires, les agriculteurs et l'industrie pharmaceutique.

L’Europe est sur la bonne voie pour lutter contre l’antibiorésistance. Entre 2011 et 2021, les ventes globales d'antibiotiques vétérinaires à destination des animaux ont diminué de 47 % dans 25 des 31 pays du réseau ESVAC (Surveillance européenne de la consommation d'antimicrobiens vétérinaires).

Ces dernières atteignent ainsi la valeur la plus basse jamais enregistrée, indique l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans son rapport annuel publié le 18 novembre 2022. Par ailleurs, les ventes d’antibiotiques affichent un repli de 60 % dans certains pays.

Des résultats positifs

Dans le détail, les ventes de céphalosporines de troisième et quatrième générations ont chuté de 38 %, les polymyxines de 80 %, les fluoroquinolones de 14 % et les ventes d'autres quinolones de 83 %.

Pour Ivo Claassen, chef de la division des médicaments vétérinaires de l'EMA, ces résultats positifs reflètent les efforts des vétérinaires, des agriculteurs et de l'industrie pharmaceutique pour réduire l'utilisation d'antibiotiques afin de prévenir la résistance aux antimicrobiens.

"Cela montre également que les initiatives politiques de l'Union européenne et les campagnes nationales promouvant l'utilisation prudente des antibiotiques chez les animaux ont un impact positif", a-t-il ajouté.

Une stratégie « au cœur du pacte vert européen »

Ce douzième rapport de l’ESVAC présente les données fournies volontairement par 31 pays européens (29 pays de l’Union européenne, la Suisse et le Royaume-Uni). Et pour la première fois, ce rapport comprend des informations relatives aux progrès réalisés pour répondre à l’objectif de la stratégie "de la ferme à la table" initiée par la Commission européenne.

Ainsi, les 27 États membres de l'Union européenne ont déjà atteint une réduction de 18 % en seulement trois ans (2018-2021), soit environ un tiers de l'objectif de réduction de 50 % fixé pour 2030.

En réduisant la vente d'antimicrobiens pour les animaux d'élevage et l'aquaculture dans l’Union européenne, l’objectif de "la stratégie de la ferme à la fourchette est au cœur du pacte vert européen et vise à rendre les systèmes alimentaires équitables, sains et respectueux de l'environnement", souligne l’organisme.