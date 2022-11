Entre 2020 et 2021, les ventes d'antibiotiques dans le cadre de la médecine vétérinaire ont diminué de 10,7 % en volume, rapporte l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Cette baisse est concomitante à celle de l'exposition des animaux aux antibiotiques, qui a fléchi de 3,2 % sur un an.

À l'occasion de la semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques, l'Anses a présenté le bilan annuel du suivi des ventes de médicaments vétérinaires et celui du niveau de résistance des bactéries pathogènes chez les animaux. "Ces deux suivis complémentaires montrent des tendances parallèles, témoignant de l'effet du niveau d'utilisation des antibiotiques sur la fréquence des bactéries résistantes", souligne l'agence dans un rapport diffusé le 17 novembre 2022. Santé animale, les ventes d'antibiotiques diminuent encore (18/11/2020) Un palier semble être atteint chez les bovins En 2021, 371 tonnes d'antibiotiques ont été vendues. C'est 10,7 % de moins par rapport à l'année 2020 et - 59,5 % depuis 2011, année de référence pour le premier plan Ecoantibio. Au-delà du suivi des tonnages, les spécialistes évaluent un indicateur d’exposition des populations animales appelé ALEA. Il peut s'exprimer en pourcentage d'animaux traités. Depuis 2011, cet indicateur est en repli de 47 %. Entre 2020 et 2021, la plus grosse baisse concerne la filière cunicole, témoignant de sa forte implication dans la réduction des usages des antibiotiques (-12,7 %). Chez les porcs, l'exposition des animaux a réduit de 7,2 %. En volailles, la baisse est estimée à 8,6 %. Les bovins affichent la baisse la plus modérée, à 0,9 %. Santé animale, les 7 pistes du CGAAER contre l'antibiorésistance (15/11/2022) Objectifs atteints pour les antibiotiques critiques S'agissant des antibiotiques d'importance critique (1), dont l'efficacité est cruciale pour soigner des maladies graves chez l'être humain, l'exposition des animaux d'élevage semble avoir atteint un seuil bas. Les tonnages et l'exposition des animaux, toutes espèces confondues, à ces molécules avaient chuté drastiquement dès 2013. Mais "un bruit de fond de résistance persiste depuis 2017", analyse Jean-Yves Madec, directeur scientifique en charge de l'antibiorésistance à l'Anses, lors d'un point presse le 15 novembre. "Les taux restent pour autant extrêmement maîtrisés", rassure-t-il. De nouveaux défis pour la France Bien que les filières d'élevage françaises aient largement atteint les objectifs de réduction fixés en médecine animale (2), "de nouveaux défis les attendent", indique Franck Fourès, directeur de l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV) de l’Anses. Le Pacte Vert pour l'Europe ambitionne en effet de réduire de 50 % les ventes globales d'antibiotiques pour les animaux d’élevage et l'aquaculture dans l'Union européenne d'ici 2030. En parallèle, "le nouveau règlement européen (3), qui prévoit d'étendre le suivi à l'ensemble des antimicrobiens (antibiotiques, antifongiques, antiprotozoaires, antiviraux), fixe des jalons importants", reprend Franck Fourès. Santé animale, vers un durcissement des règles sanitaires en élevage bovin (14/09/2022) Les efforts des filières animales, qui ont déjà fait leurs preuves, doivent donc se poursuivre. "La France maintient une volonté claire de rester dans des objectifs de réduction pour éviter l'impasse thérapeutique et les éventuels transferts de gènes de résistance", rapporte Gilles Salvat, directeur général délégué responsable du pôle recherche & référence à l'Anses. "Pour continuer à améliorer l'état de santé des animaux, sans utiliser d'antibiotiques, il faudra certainement faire évoluer nos pratiques d'élevage", poursuit l'expert, évoquant comme pistes la sélection de races plus robustes, le plein air ou encore l'agroécologie. Podcast, comprendre et lutter contre la résistance aux antibiotiques (20/10/2022) (1) Céphalosporines de dernières générations, fluoroquinolones, colistine. (2) Dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) ou les deux plans Ecoantibio. (3) Les critères pour la désignation des antimicrobiens sont définis dans le règlement délégué (UE) 2021/1760. Sur cette base, la Commission européenne a adopté une liste des antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens réservés au traitement chez l’homme le 19 juillet 2022, dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255, indique l'Anses.

Lucie Pouchard