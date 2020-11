Ce n’est pas dans le rapport de l’Académie d’agriculture, mais cela aurait mérité d’y être mentionné ! Comme un pied de nez concomitant à la polémique ambiante, de l’autre côté de l’Atlantique, on trouve des vertus potentielles au nitrite de sodium dans la lutte contre le Covid-19.

Le 26 octobre 2020, la très sérieuse Food and Drug Administration, la FDA américaine, a donné son feu vert en procédure d’urgence à un essai recrutant 840 patients Covid (de moins de 72 heures), pour tester un comprimé oral expérimental comprenant 30 mg de nitrite de sodium, baptisé « NOviricid ».

Celui-ci va libérer de l’oxyde nitrique (NO) dans l’organisme, suivant un processus bien connu des scientifiques depuis les années 1990. En septembre, il a été prouvé — in vitro — à deux reprises et par des équipes distinctes (Université d’Uppsala et Université Ben Gourion) que l’oxyde nitrique tue le Covid-19.

C’est la première fois qu’une telle thérapie orale est tentée depuis le début de la pandémie, plusieurs essais cliniques étant en cours aux États-Unis avec de l’oxyde nitrique sous forme inhalée, notamment au Massachusetts general hospital de Boston.

Lors du précédent épisode du SARS-Cov1, il avait déjà été montré que l’oxyde nitrique possédait un effet virucide sur ce premier coronavirus qui possède 80 % d’ADN commun avec le Covid-19. C’est ce qui fait que les investigations du côté de l’oxyde nitrique ont été lancées. Une vidéo, avec des sous-titres en français, explique comment l’essai va se dérouler.