À Loriol-sur-Drôme, un verger atypique estsorti deterre. Adrien Clair, agriculteur de 25 ans récemment installé, et son père Christian, produisent différents fruits sur la vingtaine d’hectares de leur exploitation, l'EARL Clair Fruits. Un de leurs vergers de cerisiers est équipé d’un dispositif expérimental agrivoltaïque de Sun’Agri, sur 3 000 m². Une version plus grande de 3 ha est en cours de construction (voir l'encadré).

Au-dessus des arbres, des armatures s’élèvent à 5,65 m. Des panneaux photovoltaïques y sont fixés sur un axe, animé par des moteurs électriques. Leur position est régie par la météo et les besoins des plantes. « Avant de produire de l’énergie, ils sont là pour aider notre production agricole, souligne Adrien. Ce n’est pas à nous de nous adapter à cette structure, c’est à elle de s’adapter à nous. Si nous voulons du soleil, nous l’aurons. » Ils font office de persiennes qui apportent un ombrage et une protection contrôlés.

Les panneaux sont par ailleurs bifaciaux, ils produisent donc également de l'énergie avec leur face arrière, grâce à la lumière diffuse et reflétée sur les végétaux. L'inter-rang est de 6 m, mais les panneaux occupent une largeur de 2,10 m, ils couvrent ainsi 35 % de la surface lorsqu'ils sont à plat. Sur 3 000 m², il y a donc 1 050 m² de photovoltaïque, pour une puissance de 120 kWc.

Les panneaux solaires viennent au service de la production fruitière. « Ils ont un réel rôle de protection de notre récolte face aux aléas climatiques, explique Adrien. Notamment de la pluie, du gel ou de la grêle. » Une forte pluie dans les jours qui précèdent la récolte peut entraîner l’éclatement des cerises.Ce risque est complètement écarté par la présence des panneaux, qui couvrent intégralement le rang lorsqu’ils sont à plat. Ils offrent aussi une protection face à la grêle, ainsi que le gel, car un microclimat est créé par l’installation.

Leur position est pilotée par un algorithme co-développé par ITK et Sun’Agri. Différents capteurs, au sol et dans le feuillage, détectent les conditions de lumière, de température et d’humidité. Les panneaux bougent en fonction, pour servir la production agricole. Pour que cette dernière soit priorisée sur l'électricité, le revenu des agriculteurs ne dépend pas de l'énergie produite. Leur premier intérêt est l'amélioration de la production fruitière.

De l’expérimentation à la production

Satisfaits des premiers résultats de l’expérimentation, Adrien et son père se sont engagés dans un projet de plus grande envergure. Cette fois, c’est une nouvelle implantation d’arbres qui est concernée, et les cerisiers seront taillés droits. Les travaux sont en cours pour implanter les pieux et les panneaux solaires, puis des cerisiers seront plantés. Il y aura vingt-sept rangées, sous lesquelles les agriculteurs ont fait le choix d’implanter autant de variétés différentes. « Elles seront échelonnées de la plus précoce à la plus tardive, explique Adrien. Les travaux de récolte et d'entretien seront facilités par cette progressivité, et nous verrons le comportement de ces différentes essences, sous les panneaux. » Là encore, une zone témoin est implantée sans panneau.