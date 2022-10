Une étude de Solagro pour GRDF montre un gain de productivité dans les systèmes bio grâce à la méthanisation.

Solagro a réalisé une synthèse des connaissances existantes sur les différents impacts de la méthanisation sur la filière bio. "Le plus documenté est l'amélioration des pratiques de fertilisation, commente Céline Laboubée, de Solagro. C'est un verrou important en AB : nourrir le sol est indispensable pour le développement optimal des cultures, mais la fourniture de l'azote est un élément limitant dans les systèmes bio. Le digestat peut apporter des réponses." Il permettrait un gain de rendement de 20 à 25 % en moyenne sur les cultures, selon les publications étudiées par Solagro. "C'est particulièrement documenté sur blé et maïs, et ponctuellement constaté sur tournesol et colza, qui sont moins cultivées en bio", ajoute la spécialiste. Ce gain de rendement est aussi valable sur prairies. "Il est possible d'épandre du digestat après chaque coupe, ce qui contribue à en améliorer la qualité fourragère", poursuit-elle. Les teneurs en protéine des céréales augmenteraient de 10 à 11% en moyenne. La méthanisation permet de plus de développer les cultures intermédiaires. "Si elle ne servent pas à nourrir le cheptel, elle peuvent être valorisées dans le méthaniseur".

Bon pour le sol

De même, l'impact positif de la méthanisation sur le sol est consensuel : moins de risque d'érosion par couverture hivernale longue, plus de matière organique et d'activité biologique du sol. "On note davantage de vers de terre", indique Céline Laboubée.