Le nouvel épisode des Experts agricoles, le podcast de la France agricole, évoque la prévention du mal-être en agriculture. De quoi parle-t-on quand on évoque le mal-être des agriculteurs et des agricultrices ? Comme repérer les gens dans une telle situation ? Faut-il leur en parler ? Comment les aborder ? Est-ce utile de le faire ? Comment passer le relais à des professionnels ?

Pour répondre à ces questions, nous écoutons Pierre Vandel, professeur praticien à l’hôpital de Besançon (Doubs), et Jean-Philippe Viguié, agriculteur du Tarn-et-Garonne qui participe au réseau Agri’Sentinelles dont le rôle est de repérer les agriculteurs dans une situation de mal-être.

Pour aller plus loin

Pierre Vandel est l’auteur d’un petit livre sur la question de la crise suicidaire : Suicide, comprendre, repérer et agir (éd. Le Coudrier). Bien qu’il réussisse pleinement sa mission de vulgarisation, ce livre est plutôt destiné aux professionnels de la santé. Avec cette caractéristique en tête, on peut tout à fait le lire si on n’est pas un professionnel. Il répond à beaucoup de questions que peuvent se poser les personnes confrontées à un individu en situation de mal-être, agriculteur ou non.

La Mutualité sociale agricole a mis en place un numéro d’appel anonyme et confidentiel pour les agriculteurs ou agricultrices en situation de mal-être : 09 69 39 29 19. Si le coup de téléphone n’est pas possible, il existe une version en ligne qui conduit à une discussion par écrit avec un psychologue. On y accède par le site agriecoute.fr. Là aussi, la prise de contact est anonyme, confidentielle et gratuite.

Le réseau Agri’Sentinelles dont parle Jean-Philippe Viguié est un maillage d’agriculteurs/trices ou de personnes qui sont en contact avec eux. Ces sentinelles sont environ trois mille dans toute la France, mais le réseau continue de se développer. Comme Jean-Philippe Viguié en témoigne, l’engagement consiste à se former au repérage du mal-être et à la prise de contact avec les agriculteurs affectés. Le site internet du réseau Agri Sentinelles donne beaucoup d’informations pratiques.

Enfin, sur les sujets de psychologie du quotidien, La France agricole pose chaque mois des questions à des professionnels. Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces questions et leurs réponses sur le site de La France agricole.

