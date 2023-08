Du 21 au 31 juillet 2023, la sécheresse des sols concernait 36,9 % du territoire européen et des côtes méditerranéennes, au moment où le sud du continent était frappé par une vague de chaleur. La proportion repasse sous la barre des 40 %, après deux mois au-dessus de ce seuil. L’année dernière à la même époque, la sécheresse concernait 55,4 % du territoire. L’indicateur européen, actualisé tous les dix jours environ, se fonde sur les anomalies des précipitations, de l’humidité des sols et de l’état de la végétation, selon les régions et les types de climat. En revanche, il ne prend pas en compte le niveau des nappes phréatiques, qui persistent par exemple en France à un niveau anormalement bas.

Un épisode moins intense qu’en 2022

La sécheresse a atteint un pic en Europe à la mi-juin, à 49,2 % de terres affectées, et baisse depuis grâce aux pluies. Cet épisode de sécheresse des sols est nettement moins intense que celui de 2022 : l’année dernière, l’indicateur était resté supérieur à 40 % de la mi-mars à la fin de septembre, dépassant même allègrement les 50 % de terres affectées pendant de longs mois. Cet épisode est malgré tout un nouveau témoignage de la fréquence accrue des sécheresses en Europe, puisque depuis 2018, la sécheresse des sols dépasse 40 % pendant au moins un mois chaque année. Entre 2012, début des mesures de l’EDO, et 2017, l’Europe n’avait pas connu de tels épisodes.

À la fin de juillet, les pays d’Europe centrale restaient parmi les plus affectés, avec notamment 72,9 % des surfaces touchées en Allemagne et 90,7 % en Pologne. La proportion atteignait 64,3 % en Suisse, 65,2 % en Belgique ou encore 95,1 % au Luxembourg. Mais hormis en Pologne, la sécheresse reculait dans tous ces pays. Même tendance en France, où 39 % des terres étaient touchées à la fin de juillet, une proportion en nette baisse par rapport au début de juin (64,3 %).

Dans le nord de l’Europe, Danemark, Suède et Finlande, dont la quasi-totalité des territoires étaient affectés par la sécheresse en juin, ont vu leur situation s’améliorer nettement. Quant aux pays du Sud, frappés par la canicule en juillet, ils restaient pourtant parmi les moins touchés par la sécheresse à la fin du mois : 17,3 % en Espagne, 15,2 % en Italie et 9,4 % en Grèce. Mais la proportion y était orientée à la hausse.

