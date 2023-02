Après le retrait de la carte John Deere, la filiale machinisme de la coopérative Lorraine rebondit avec la distribution de Fendt et Valtra.

C’est un coup de tonnerre qui vient de retentir dans la distribution agricole. La concession Mecavista, filiale de la CAL (Coopérative agricole Lorraine) vient de perdre la carte de distribution des matériels John Deere. Après 20 années de partenariat, le contrat entre le géant américain et la filiale machinisme de la coopérative a été rompu au début de février. Mecavista a immédiatement rebondi et distribuera désormais Fendt et Valtra, sur un territoire élargit.

Secteur à prendre

Sur le terrain, la décision de John Deere ne surprend pas puisque le constructeur américain préfère privilégier les concessions appartenant à des partenaires privés qu’à des coopératives. La coopérative avait pourtant tenté de s’adapter l’an dernier en créant l’entité Mécavista, regroupant les concessions John Deere de la CAL, d’Hennequin et de la Secop. L’avenir de Mecavista s’écrira désormais avec le groupe Agco et ses marques Fendt et Valtra.