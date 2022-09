Le constructeur bavarois a récemment doté son ensileuse Katana 850 d'un moteur plus puissant. Ce 6 cylindres de 18 litres de cylindrée est fabriqué par Liebherr. Il développe 847 ch et il est conforme à la norme antipollution Stage V. Deux modes viennent gérer la puissance délivrée, un mode normal et un mode Eco. Ce dernier maintient la vitesse de rotation du rotor avec un régime moteur réduit afin d'économiser du carburant. Sur demande, les ensileuses Katana 850 et 650 peuvent recevoir un ventilateur réversible à vitesse variable. Ces machines peuvent recevoir un cueilleur Kemper 490 Plus de 12 rangs. Le suivi au sol du cueilleur est amélioré grâce à un troisième patin. Le cueilleur peut osciller jusqu’à 14° grâce au cadre pendulaire de la machine. Six rouleaux d'alimentation servent à pré-compresser le fourrage dès son entrée dans la machine. À l'arrière, un capteur enregistre le volume de matière récoltée.

Un rotor de 720 mm de diamètre

L'ensileuse Fendt Katana 850 est équipée d'un rotor de 720 mm de diamètre. Au choix, il peut disposer de 20, 28 ou 40 couteaux pour une longueur de coupe qui va de 2,6 à 41,4 mm. Un système vient ajuster la position de la pierre par rapport aux couteaux en continu pendant l'affûtage. Fendt propose trois éclateurs de 300 mm de diamètre dans son catalogue. L'éclateur R monté de série avec des dents de scie coupe jusqu'à une longueur de 20 mm. L'éclateur RS en option avec rainure en spirale en V est prévu pour les coupes longues.

Un chargement jusqu'à 6,20 m de haut

La goulotte d'éjection envoie la matière jusqu’à une hauteur de 6,20 m. Sur demande, le système d'aide au remplissage Fendt Fill Control peut être ajouté à la Katana 850. Avec ce dispositif, lorsque la goulotte bouge, la casquette est commandée automatiquement pour remplir les remorques. Pour une vision optimale du flux de récolte, une caméra pivotante est installée à côté de la casquette. En option, un dispositif d'injection de conservateur est intégré à la machine. son réservoir à une capacité de 215 litres. Le système intelligent de traction intégrale Fendt BalancedGrip et le capteur infrarouge peuvent tous deux être installé sur la machine, en option.

La Fendt Katana 850 peut déjà etre commandée avec une livraison pour la saison 2023.