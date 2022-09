Claas décline sa presse à haute densité Quadrant Evolution en trois modèles de base : les 4200, 5200 et 5300. Les machines, qui sortiront en 2023, pourront en option recevoir un entraînement hydraulique pour le système d'alimentation Power Feeding System. L’hydraulique sert à moduler la vitesse du système d'alimentation sur une plage de 200 à 250 tr/min en fonction des conditions d’utilisation. Les roues de jauge du pick-up se replient automatiquement à l’aide d’une commande électrique. Celles-ci se mettent en position lorsque le pick-up est abaissé et s’effacent lorsqu’il est relevé.

Un volant inertie amélioré

Pour augmenter l’inertie du volant, celui-ci a été retravaillé. Les masses des volants d'inertie des modèles 5200 et 5300 ont été augmentés respectivement de 21 et 28 %. L’objectif est d’augmenter la pression sur le piston et de lisser les pics de charge dans les andains irréguliers. En option, l’opérateur peut équiper la presse d’un système de protection automatique des pics de charge. Celui-ci est composé d’un limiteur de couple à cames remplaçant le système d’origine.

Un broyeur monté d’usine

Pour l’année 2023, les presses Quadrant 5200 et 5300 peuvent recevoir sur demande un broyeur frontal Müthing monté à l’usine. Il sert à broyer la paille et non à la couper. La qualité de broyage se règle via les contre-couteaux et les 45 couteaux. Le broyeur est installé sur des roulements à rouleaux oscillants pour suivre le sol. Le rotor est muni de 88 couteaux pendulaires. Les couteaux du rotor et les contre-couteaux sont réversibles. De série, des roues de transport sont disponibles en accessoires. Elles servent à démonter le broyeur en moins de 20 minutes.

Claas ajoute a ses presses Quadrant 5200 et 5300 un nouveau réservoir d'eau de lavage, un coffre de rangement et une caisse à outils.