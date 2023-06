Le saviez-vous ? Le CO 2 , ou dioxyde de carbone, est le gaz le plus utilisé dans l'industrie agroalimentaire ! Il sert notamment à gazéifier les boissons ou à maintenir la chaîne du froid. On l’utilise aussi dans les serres pour favoriser la photosynthèse des plantes, comme agent nettoyant, pour inerter les cuves viticoles ou encore étourdir les animaux dans les abattoirs. Rien qu’en France, 500 kt de gaz carbonique sont utilisées chaque année pour ces différents usages (et d’autres).



Ce CO 2 provient très majoritairement des usines d’engrais, de vaporeformage ou de biocarburants, qui le commercialisent comme co-produit. Son origine reste cependant fossile. Pendant ce temps, le CO 2 biogénique, issu de la séparation du CH 4 lors du processus de production de biométhane, est rejeté par l’évent des unités de méthanisation, alors même qu’il possède une valeur marchande, environnementale… et qu’il est neutre pour le climat !



Afin d’appuyer la structuration et le développement d’une nouvelle filière du bioCO 2 , GRDF organise une table ronde d’experts, le mardi 20 juin 2023 de 14h à 15h30. Cet évènement, au format webinaire, réunira notamment :

Alice L’HOSTIS , du Centre Technique Biogaz et Méthanisation, pilote du groupe de travail CO 2 au sein du Comité Stratégique de filière Nouveaux Systèmes Énergétiques.





Fabien MICHEL, gérant de la société Voltigital, spécialisée dans la capture et la valorisation du CO 2 , auteur principal du guide.

Répondre à la demande des industriels et réduire les GES

Quelques chiffres éclairants : les sites de production de biométhane produisent environ 0,1 tCO 2 par MWh de biométhane injecté. À l’échelle des 514 sites actuels, ce sont ainsi près de 780 kt de CO 2 biogénique qui ont été produits en 2022. Ce gisement de dioxyde de carbone, pur à 98 %, pourrait être valorisé. Surtout que les technologies sont aujourd'hui matures pour mettre à profit cette ressource, afin de répondre à la demande des industriels et réduire du même coup les émissions de GES.

Favoriser l’émergence des solutions innovantes pour une valorisation du CO 2 biogénique, issu de petites unités de méthanisation, fait partie de la mission de service publique dévolue à GRDF. En 2021, cet engagement s’est notamment matérialisé par le lancement d’un mécanisme d’innovation ouverte, baptisé “appel à projets” (AAP). Toujours d’actualité, ce dispositif donne accès à un financement et un accompagnement régional pour l’étude de solutions techniques.

Un guide cumulant retours techniques et études de marché

Dès 2022, le succès de ces AAP donne accès à de nombreux retours d’expérience techniques et autant d’études de marché. L’analyse de l’ensemble a permis d’identifier les modèles économiques viables et de perfectionner différents procédés techniques innovants, pour en rendre compte au sein d’un guide dédié.

