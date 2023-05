« Après avoir connu une période sans foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sur son territoire depuis le 14 mars 2023, la France a confirmé à partir du 4 mai 2023 la présence du virus au sein de plusieurs élevages du Sud-Ouest », rapporte le ministère de l’Agriculture, ce mardi 9 mai 2023.

D’après le bulletin de veille sanitaire publié par la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA) le 10 mai 2023, le premier foyer de cette recrudescence tardive de l’IAHP a été détecté le 3 mai 2023, dans un élevage de canards gras près de Mirande, dans le Gers.

Canards gras et poulets reproducteurs

« Neuf autres foyers ont été détectés entre les 4 et 8 mai : huit dans le Gers près de Condom et Mirande et un dans les Landes près de Mont-de-Marsan », poursuit la plateforme ESA. Il s’agit d’élevages de canards gras et un élevage et poulets reproducteurs. « Les mesures de gestion sont mises en place afin d’assainir les foyers qui ont été révélés et de conserver un haut niveau de maîtrise du risque lié à cette maladie », indique le ministère de l’Agriculture.

Dans un communiqué publié le 10 mai 2023, la Confédération paysanne et le Modef considèrent que « les mêmes causes ont produit les mêmes conséquences ». Les deux syndicats fustigent des « densités élevées, transports incessants d’animaux et de personnel, échanges de matériel ». « Les filières ont vite repris leurs vieilles habitudes », s’agacent-ils, estimant que « ce sont encore et toujours les mêmes élevages claustrés qui sont devenus foyers ».

