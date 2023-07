Aide gaz et électricité, un rattrapage pour les factures de 2022

Pour les demandes d’aide gaz et électricité, un guichet de régularisation est ouvert pour les entreprises qui ont reçu leur facture de 2022 après les dates limites de dépôt et pour les factures de chaleur et de froid de 2022. N’oubliez pas également les demandes pour les factures de 2023.