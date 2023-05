Les hostilités commencent. Ce mercredi 17 mai 2023, le ministre de l’Économie et ancien ministre de l’agriculture, Bruno Le Maire, inaugurait « le plus grand site français dédié à la production de viande végétale » de l’entreprise HappyVore, à Chevilly dans le Loiret. La société HappyVore commercialise depuis 2020 des produits simili-carné, soit des produits alimentaires végétaux dont la texture, le goût et l’apparence ressemblent à ceux d’origine animale. Dans l’après-midi, un tweet de Bruno le Maire attisait la colère et suscitait de vives réactions du côté des éleveurs et des syndicats. Une visite anodine se transforme aujourd’hui en pataquès politique.

Le saviez-vous ? 100g de protéines végétales génèrent de 60 à 90 % de gaz à effet de serre en moins que 100g de protéines animales. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) May 17, 2023

"Opération de pub maximale »

Que se cache derrière la polémique ? L’un des principaux investisseurs de la marque HappyVore, anciennement « Les Nouveaux Fermiers », est Xavier Niel du groupe Iliad (Free). Ce dernier s’était lancé dans un projet défense de la cause animale en juillet 2020, visant à « améliorer le sort des animaux ».

Accompagné de Marc Simoncini, fondateur du site Meetic, et Jacques-Antoine Granjon, à la tête de Veepee et d’une vingtaine d’associations de défense des animaux, il est à l’origine du référendum d’initiative partagée pour les animaux (RIP) constitué de six mesures sur l’élevage.

Dans un tweet, la journaliste au Point, Géraldine Woessner, met en avant une « opération de pub maximale » d’une « initiative citoyenne en réalité 100 % téléguidée par des financiers ». Elle lie la date de lancement de la marque avec une « proposition de loi inspirée du RIP […] débattue à l’Assemblée nationale » la même semaine.

Colère chez les bouchers et les charcutiers

Dans la foulée de l’inauguration, la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT) s’est indignée.

« Après avoir lancé le trimestre anti-inflation, sacré coup de pouce en faveur des enseignes de la grande distribution et relancé au passage la Guerre des Prix au détriment des éleveurs français, Bruno Le Maire n’avait-il pas mieux à faire que de visiter l’usine de l’entreprise HappyVore », déclarent les auteurs dans un communiqué de presse ce 17 mai.

« Quelle belle image offre l’ancien ministre de l’Agriculture aux 500 000 Français qui travaillent dans la filière de la viande, alors que les éleveurs et artisans bouchers français subissent depuis plusieurs années les campagnes anti-viande déroulant le « tapis rouge » aux produits industriels ultra-transformés », ajoutent-ils.

Véronique Langlais, Présidente du Syndicat des bouchers de Paris et Vice-présidente de l’Academie de la viande répondait également au ministre sur twitter.

Savez vous que vous comparez l’incomparable ?

Que les apports et les bénéfices nutritionnels des deux protéines n’ont strictement rien à voir sur la santé. Que les services rendus au territoire non plus.

Un peu d’équilibre et d’intelligence seraient bienvenus …@BrunoLeMairehttps://t.co/fYrexIHV4u — Véronique Langlais (@Langlai73410097) May 18, 2023

Astrid Marguet