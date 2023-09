La série 600 Vario conçue par Fendt est composée de quatre modèles, les 614, 616, 618 et 620. (© P. Denis/GFA) Les tracteurs Fendt de la série 600 sont dotés du moteur Agco Power Core50 à 4 cylindres. (© P. Denis/GFA) Le 600 reçoit jusqu'à cinq prises hydrauliques. Deux pompes au choix peuvent venir les alimenter. L'une délivre 152 l/min et une de 205 l/min. (© P. Denis/GFA) Les 600 sont équipés de l'environnement de cabine Fendt One. (© P. Denis/GFA) Un écran supplémentaire peut être ajouté en option, à droite de l’opérateur au niveau du ciel de toit. (© P. Denis/GFA) Les 600 sont équipés de la tranmission VarioDrive, qui comporte un système de gestion intelligent de la distribution du couple sur les essieux avant et arrière. (© P. Denis/GFA) Les 600 sont amenés à remplacer les 714 et 716. (© P. Denis/GFA) La série peut recevoir un chargeur Fendt Cargo. Celui-ci peut être piloté par le joystick 3L en option. (© P. Denis/GFA) Previous Next

C’est le retour d’une série 600 dans la gamme Fendt ! Quatre tracteurs composent l’offre et leur puissance varie de 149 à 209 ch. Ils disposent tous d’un nouveau moteur à 4 cylindres Agco Power Core 50 de 5 litres de cylindrée. Ainsi, les Fendt 614, 616, 618 et 620 Vario affichent une puissance respective de 149, 169, 189 et 209 ch. Tous ces tracteurs sont munis du système DynamicPerformance qui leur octroie jusqu’à 15 ch supplémentaires. Cette technologie fonctionne de manière dynamique en s’adaptant aux conditions d’évolution du tracteur lors du travail du sol, mais aussi à poste fixe lors de travaux à la prise de force.

Pas de recirculation des gaz

Le post-traitement des gaz d’échappement est géré par un catalyseur d’oxydation diesel, un filtre à particules et un système de réduction catalytique. Cela évite d’avoir à utiliser un système de recirculation des gaz. Le moteur répond à la norme antipollution Stage V. Le Core50 est prévu pour accueillir les carburants alternatifs comme le HVO. Le constructeur précise que la première vidange intervient au bout de 500 heures. Le réservoir de carburant peut accueillir jusqu’à 345 litres de GNR, celui d’AdBlue 37 litres.

Une seule gamme

La dernière transmission Fendt VarioDrive est composée d’une seule gamme et comporte un système de gestion intelligent de la distribution du couple sur les essieux avant et arrière. Le patinage des roues est mesuré en permanence afin de répartir le couple et la puissance entre les deux ponts. La chaîne cinématique de cette boîte permet à l’utilisateur de ne plus avoir à basculer entre les modes quatre roues et deux roues motrices. Le diamètre de braquage avec des pneus 540/65 R30 est de 10,2 m, notamment grâce à l’effet « pull-in-turn » qui dissocie l’entraînement des essieux. L’empattement de cette série est de 2,72 m.

50 km/h à 1 250 tr/min

L’ensemble des composants du tracteur ont été conçus selon le principe de « bas régime/couple élevé ». Le régime nominal de la série est de 1 900 tr/min. Au travail, le régime moteur oscille entre 1 350 et 1 800 tr/min. Le modèle le plus puissant, le 620, est capable d’atteindre une vitesse maximale de 50 km/h dès 1 250 tr/min. Le couple maximal de 950 Nm du 620 est disponible à partir de 1 200 tr/min et jusqu’à 1 600 tr/min.

Jusqu’à 205 l/min

L’hydraulique est alimentée par une pompe qui délivre d’origine 152 l/min. En option, le débit peut monter à 205 l/min. Cinq prises sont situées à l’arrière, trois au milieu pour le chargeur et deux à l’avant. Il est possible de lester les tracteurs de la série 600, sur le relevage avant, sur les roues et sur le relevage arrière. Le poids total autorisé à charge (PTAC) est de 13,5 t. La charge utile monte à 5,8 t.

La cabine Fendt One

De série, les Fendt 600 Vario sont équipés de l’environnement de cabine Fendt One. Ils reçoivent un joystick multifonctionnel, un tableau de bord numérique de 10’’ et un terminal de 12’’ sur l’accoudoir. En option, un terminal de 12’’ peut s’ajouter dans le ciel de toit. Le joystick 3L servant à manipuler un chargeur, un outil Isobus ou des fonctions du tracteur figure également au catalogue des options.

La filtration de l’air en cabine est d’origine en catégorie 2, mais peut, si besoin, être en catégorie 4 d’usine. Les tracteurs reçoivent un pare-brise panoramique vertical qui peut être chauffant et en verre feuilleté en option. Sur demande, un essuie-glace peut également être installé sur la vitre latérale droite. Deux caméras peuvent être installées, une à l’arrière et une à l’avant pour améliorer la visibilité.

Six sièges différents

La série 600 Vario peut recevoir jusqu’à six sièges différents. Le plus haut de gamme se commande directement depuis le terminal. Le conducteur peut alors régler la hauteur, la position et l’inclinaison via une commande électrique située sur le côté du siège. Plusieurs profils de réglages sont paramétrables en fonction des utilisateurs. Les fonctions de confort sont la climatisation et le chauffage du siège, un soutien lombaire ajustable selon quatre directions, des parois latérales réglables et des fonctions de massage.

Les tracteurs de la série 600 remplacent les 714 et 716, qui vont disparaître dans le courant de l’année 2024. Les premiers bons de commande de la nouvelle série 600 Vario pourront être signés à partir d’Agritechnica 2023. La production en série débutera pendant l’été 2024 pour une livraison en septembre 2024.

Paul Denis