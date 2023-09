Catégorie Santé/Nutrition

► Inel d’or à Vetscan Rapid Mastigram +

Mastigram + est un test de détection des mammites cliniques proposé par Zoétis à destination des éleveurs pour les aider à choisir la meilleure conduite à tenir en cours de lactation. Le kit est composé de 10 bandelettes et de 10 tubes. Le test permet une prise de décision rapide, avant la traite suivante. Après incubation du lait pendant 7 heures, le test est réalisé simplement en trempant la bandelette dans le tube. Dans le cas où il est positif, c’est-à-dire où il y a une mammite causée par une bactérie Gram +, l’éleveur pourra utiliser un antibiotique. Les chances de guérison sont optimisées tout en réduisant le risque de rechute. S’il est négatif (absence de bactéries Gram +), cela permet de réduire l’utilisation des antibiotiques. Ce test a une fiabilité qui ne laisse aucun doute sur la conduite à tenir (99 % de sensibilité, 100 % de spécificité).

• L’avis du Jury

« La rapidité du test, permettant une action avant la deuxième traite, a été l’un des éléments déterminants de notre choix tout comme son accessibilité pour l’éleveur. Il est facile d’emploi et fiable. Il rentre dans la tendance actuelle de réduction de l’utilisation des antibiotiques en élevage. Reste à savoir comment il sera utilisé car, comme toute innovation, son application pratique reste à être déclinée sur le terrain. »

► Mention spéciale pour Mastatest

Développé par Vetoquinol, Mastatest est un outil d’analyse bactériologique, connecté, permettant de déterminer rapidement le meilleur antibiotique à administrer en cas de mammites (cloxacilline, benzylpénicilline et tylosine), installé en clinique ou directement en élevage. Il présente un antibiogramme et comprend des cassettes diagnostiques, avec un logiciel connecté au cloud. Quatre tests peuvent être lancés simultanément, sur des vaches différentes. Grâce à la connexion via internet, le vétérinaire obtient le diagnostic des germes responsables de la mammite clinique 18 à 24 heures après le prélèvement. Il peut transmettre le diagnostic complet à l’éleveur dès la disponibilité des résultats, week-end compris.

• L’avis du jury

« Mastatest est utilisé par les vétérinaires. Il est très efficace et pratique, même s’il est moins pris en main par les éleveurs du fait de son fonctionnement et des analyses qui en découlent. Nous avons voulu le mettre en avant car il représente lui aussi une vraie avancée pour la gestion des antibiotiques dans ces pathologies que sont les mammites. Il est un outil qui a fait ses preuves sur le terrain. »

Catégorie Équipements

► Inel d’or à Pudama

Pudama est un système de fertilisation d’ultra-précision présenté par Kverneland group France. Contrairement aux semoirs classiques qui permettent de localiser l’engrais au semis par une bande continue le long de la ligne de semis, le Pudama dépose un spot d’engrais au niveau de chaque graine. Une brosse, positionnée au niveau de chaque enfouisseur d’engrais, retient l’engrais. Grâce à un jet d’air pressurisé, la brosse s’ouvre et l’engrais est pulsé dans le sillon. L’engrais est alors optimisé entraînant une réduction de coût pour l’éleveur avec des avantages pour l’environnement. D’après le constructeur, des études de l’université de Cologne montrent une réduction de 25 % de la dose d’engrais apportée en conservant 100 % du rendement avec ce matériel. Pudama peut réaliser jusqu’à 25 dépôts d’engrais par seconde, permettant, en semis de maïs par exemple, une vitesse de travail allant jusqu’à 15 km/h.

• L’avis du jury

« Une vraie innovation vis-à-vis de l’utilisation de l’engrais, avec des économies à la clef (fertilisation ciblée au semis monograine). Elle répond aux besoins des éleveurs sur le plan économique et agronomique ainsi qu’aux demandes de la société sur le plan environnemental. Particulièrement ciblés, les nutriments de l’engrais seront directement accessibles pour les racines de la plantule, sans perte sur la ligne de semis. Un équipement très intéressant. À voir par contre pour son accessibilité côté prix. »

► Mention spéciale Divi’Zen

Le Divi’Zen est un séparateur pour bovins de la société Bioret Agri fixé aux cornadis et doté d’un bat-flanc flexible et amovible. Ergonomique et conçu pour la tranquillité de la vache lors de sa prise alimentaire, il permet de réduire la pression des animaux dominants. L’animal peut venir s’appuyer sur la barre plastique flexible et la déformer sans problème car celle-ci reprendra totalement sa forme initiale. Pas de risque de blessure donc en cas de bousculade. La barre plastique des séparateurs est amovible afin de circuler facilement dans un espace « élargi » si besoin, de nettoyer ou d’utiliser un engin de levage pour évacuer une vache blessée par exemple.

• L’avis du jury

« Un outil simple et pratique pour éviter la compétition et les bousculades à l’auge. Il est souple d’utilisation et s’adapte sur l’existant avec la possibilité de le retirer. Si des produits de ce type existent déjà à l’étranger, il n’y en avait pas encore en France, même si le marché se développe actuellement. Il convient, par contre, plutôt à des bâtiments neufs avec une stalle d’auge prévue dès la conception. »

Catégorie Sociétal

► Inel d’or à Earwise

Présenté par Adventiel, Earwise est une solution de monitoring conçue pour la surveillance du troupeau grâce à un système de détection des sons comprenant notamment un microphone et un boîtier installés dans les bâtiments d’élevage. Le logiciel analyse l’ambiance acoustique en temps réel et génère des indicateurs et des alertes accessibles depuis un smartphone. Plus concrètement, les données recueillies sont traitées par un algorithme capable d’identifier différents types de sons et de les analyser pour détecter des problèmes de santé, tels que des infections respiratoires, des maladies digestives, des situations de stress, mais aussi des dysfonctionnements de certains équipements d’élevage tel que la ventilation ou une chaîne de distribution d’aliments. Cette solution peut aussi être couplée à une caméra pour confirmer les récurrences sonores.

• L’avis du jury

« C’est l’avenir ! Même si l’outil n’est pas encore vraiment décliné sur le terrain, il est le symbole des outils de demain qui répondent aux enjeux de bien-être aussi bien pour les animaux que pour les éleveurs. Il répond donc bien sur ce plan aux demandes de la société actuelle, même si sa prise en main par les éleveurs reste encore à confirmer. Il correspond à la tendance des logiciels intelligents qui se développe actuellement, capables d’apprendre depuis les informations propres à l’élevage. »

► Mention spéciale à Farmpedia

Farmpedia est un dispositif complet de communication simple, pédagogique, scientifiquement étayée pour faire connaître l’élevage dans l’enseignement. Présenté par le GIS Avenir Élevage, il comporte six chapitres : qu’est-ce que l’élevage, l’élevage en France et sa place dans le monde, élevage et agrosystèmes, élevage entre pollutions et services environnementaux, élevage et santé humaine, élevage et société. Le site, traduit en anglais, propose également une banque de ressources pédagogiques, directement utilisables en classe.

• L’avis du jury

« Farmpedia est facile d’utilisation. Les vidéos sont bien montées et correspondent bien à la demande actuelle d’apprendre par l’image. Les jeux sont très bien faits même s’il est plus facile de les utiliser si l’enseignant connait déjà le secteur. Pour démarrer avec des élèves et les emmener chercher des réponses à leurs questions, le site est très pédagogique. À voir cependant comment l’outil sera pris en main dans l’enseignement général. »

Prix du public

La plateforme « Dans les bottes » portée par Agriculteur d’Aujourd’hui, reprend le concept Airbnb pour permettre aux agriculteurs d’ouvrir leur ferme et de partager la réalité de leur métier. Grâce à une carte interactive, de réservation et de paiement en ligne, il est facile de générer une offre pour qui n’a pas la maîtrise des réseaux sociaux, ni le temps pour créer et animer un site internet. Un système de messagerie favorise les interactions et le partage d’expérience avec le consommateur et permet également de mettre en avant des produits et des services.

Cet outil pourra compléter les actions d’agrotourisme déjà existantes comme Bienvenue à la ferme ou le Savoir Vert. Le lancement de la commercialisation est prévu pour le salon de l’agriculture 2024. L’application ne sera pas payante au téléchargement : Une commission payée par le client sera prélevée en fonction du montant total.