Le ministère de l’Agriculture a abaissé le niveau de risque épizootique vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène de « élevé » à « modéré » sur le territoire métropolitain.

Le ministère de l’Agriculture a publié un arrêté qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène de « modéré », au journal officiel le 29 avril 2023. Ce texte fait notamment suite à l’amélioration de la situation sanitaire dans l’avifaune sauvage et à la fin des migrations ascendantes. Il abroge celui du 8 novembre 2022 qui avait relevé le niveau de risque de « modéré » à « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Le nombre de foyers se stabilise

Dans son dernier décompte, daté du 23 avril 2023, le ministère de l’Agriculture recensait 315 foyers en élevage confirmés depuis le 1er août 2022. « Depuis le mois de mars 2023, la France a connu un fort ralentissement de l’accroissement du nombre de foyers sur son territoire. Celui-ci s’est stabilisé à 315 foyers à la mi-mars et n’a depuis connu aucune nouvelle augmentation. »

Cette stabilisation du nombre de foyers a permis d’alléger les restrictions pesant sur les élevages, le 19 avril dernier. « Néanmoins, au 21 avril, deux départements sont encore concernés par des foyers d’influenza aviaire sur le territoire français, et des cas au sein de la faune sauvage continuent d’être détectés », observe le ministère, appelant la filière avicole et le grand public à maintenir leur vigilance et respecter les règles de prévention.