La compilation des résultats des 8 324 élevages laitiers ayant bénéficié d’un diagnostic environnemental CAP’2ER entre 2013 et 2021 a donné naissance à 17 fiches références. Librement accessibles, elles permettent aux éleveurs audités de se comparer à leurs voisins ou aux producteurs ayant opté pour des stratégies similaires.

« À travers la démarche Ferme Laitière Bas Carbone, les élevages bovins laitiers se sont impliqués dans le plan carbone de la production laitière française avec l’objectif de réduire de 20 % l’empreinte carbone de leur lait entre 2015 et 2025. Pour ce faire, un diagnostic environnemental a été réalisé par différents partenaires entre 2013 et 2021 grâce à l’outil CAP’2ER », réume l’Institut de l’élevage (Idele). En février 2023, 17 fiches présentant les résultats techniques et environnementaux moyens des 8 324 élevages audités selon leur localisation ou leur typologie ont été mises en ligne sur le site de l’Idele :

1 fiche nationale ;

10 fiches régionales (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays de la Loire) ;

6 fiches systèmes (Agriculture biologique, système herbe de plaine, maïs de plaine, herbe de montagne, maïs de montagne, herbe maïs de montagne).

L’objectif est de permettre aux éleveurs impliqués de comparer leur bilan CAP’2ER à ceux d’une population similaire.

Un cas type à l’échelle nationale

La fiche nationale recense les résultats d’une exploitation moyenne de 114 UGB bovin lait sur une SAU de 120 hectares et encadrée par 2,13 UMO. Les quelque 8 000 élevages étudiés émettent en moyenne 1,01 kg de gaz à effet de serre en équivalent CO2 par litre de lait produit. Une fois le stockage du carbone soustrait, l’empreinte carbone nette moyenne des élevages français s’élève à 0,86 kg eq. CO2/litre.

Les élevages en agriculture biologique caracolent en tête, avec une empreinte moyenne de 0,67 kg eq. CO2/litre. Un avantage qui s’explique notamment par une capacité de stockage du carbone plus élevée grâce aux prairies et aux haies. Plus de 80 % de l’assolement de ces exploitations est dédié aux prairies temporaires et permanentes, contre 50 % à l’échelle nationale.