La Coopération Agricole Nutrition Animale prévoit un recul de 6 à 7 % de la production d’aliments composés en 2022, soit 1,2 million de tonnes de moins qu’en 2021.

"Relever le défi économique, continuer d’améliorer la sécurité sanitaire, faire face au changement climatique", tels sont les enjeux présentés par La Coopération Agricole Nutrition Animale (NA), lors de sa convention annuelle le 10 novembre 2022, à Paris.

« Conjonction de crises »

Son président, David Saelens, dépeint pour l’année 2022 une "conjonction de crises", évoquant la crise géopolitique avec le conflit russo-ukrainien, la crise sanitaire de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), et la crise climatique "dont une lourde période de sécheresse cet été qui a impacté les récoltes de la campagne de céréales de l’année".

L’augmentation des cours des matières premières agricoles a engendré une flambée de 100 € par tonne d’aliment, auxquels il faut ajouter l’impact de la hausse du prix de l’énergie (20 € par tonne d’aliment). Sur l’année 2022, la Coopération Agricole Nutrition Animale anticipe un recul de 6 à 7 % de la production d’aliments composés, soit 1,2 million de tonnes, dont 700 000 tonnes de moins pour les volailles, en raison de l’IAHP.

Concurrence avec la méthanisation

Outre les effets de la sécheresse et la hausse du coût de l’énergie, "de nouvelles difficultés émergent quant à la disponibilité de certaines matières premières, rapporte Jean-Claude Virenque, vice-président de La Coopération Agricole Nutrition Animale. Les pulpes de betteraves sont notamment de plus en plus orientées vers les filières de production d’énergie telles que la méthanisation ou la cogénération."

Pour sa part, David Saelens se dit "profondément convaincu que la résilience de notre système alimentaire passera par une parfaite complémentarité entre les productions animales et végétales. Les coopératives de nutrition animale ont un rôle fondamental à jouer dans cette construction."