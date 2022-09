Après 18 mois de hausse continue, le prix du lait versé aux producteurs européens atteint 510,3 €/1 000 litres en juillet 2022.

Cap symbolique. D'après les données recensées par la Commission européenne, le prix du lait européen atteint 510,3 €/1 000 litres en juillet 2022. Il progresse encore de 3,3 % sur un mois et bondit de plus de 40 % sur un an. Les premières estimations laissent entrevoir une nouvelle hausse de l'ordre de 10 €/1 000 en août.

Onze États membres affichent des prix réels moyens supérieurs à 500 €/1 000 litres en juillet. C'est notamment le cas de la Belgique (+ 58 %/2021), du Danemark (+ 54 %/2021), de l'Allemagne (+ 49 %/2021) et de l'Irlande (+ 55 %/2021). Aux Pays-Bas, le prix du lait s'affiche à 600 €/1 000 litres, en progression de 60 % sur un an.

En comparaison, l'évolution du prix réel du lait français est plus timide. En juillet 2022, il s'élève à 441 €/1 000 litres, soit une croissance de 18 % sur un an.

Niveaux toujours élevés pour les commodités laitières

Après un léger moins bien, la cotation européenne de la poudre de lait écrémé s'est partiellement redressée fin août. Elle atteint 3 760 €/tonne, en hausse de 46 % sur un an.

Fin août toujours, le cours européen du beurre reste stable autour de 7 250 €/tonne (+ 81 %/2021).