Label Rouge, AOP, IGP... 19 produits sous signe officiel de qualité ont demandé une dérogation temporaire à leur cahier des charges à cause de la sécheresse.

Depuis le début de l'été, l'Inao (l’Institut national de l'origine et de la qualité) a reçu au total 19 demandes de modification temporaire de cahier des charges, a indiqué le ministère de l'Agriculture le 3 octobre 2022.

Avec la sécheresse, de plus en plus d'organismes de défense et de gestion de labels de qualité (Label Rouge, AOP, appellation d'origine protégée, IGP, indication géographique protégée) sont contraints de demander des dérogations temporaires à leur cahier des charges. "C’est 30 % de plus que lors de la dernière année sèche de 2019", précise le ministère. Dix-huit demandes ont pour l'instant été acceptées. Les zones principalement concernées sont le grand Massif central, les Alpes et le Sud-Ouest, selon le ministère.

Les fromages en premier chef

Quatorze des dix-neuf demandes concernent des fromages. Les principales modifications demandées portent sur la durée de pâture, l’origine de l’alimentation et la nature de celle-ci, selon le ministère de l'Agriculture.

"Dans certains territoires, près de 70% des éleveurs ont dû arrêter le pâturage et passer en ration hivernale dès cet été, entamant considérablement les stocks fourragés", s'est inquiété le Conseil national des appellations d'origine laitières (Cnaol), dans un communiqué du 3 octobre, qui fait suite à son assemblée générale.

L'organisation regroupe 51 appellations d’origine protégée (AOP) laitières (46 fromages, 3 beurres et 2 crèmes) et a fait savoir que 12 AOP laitières ont déjà sollicité une modification temporaire de cahier des charges et que près de la moitié devrait y avoir recours, dans les prochaines semaines.