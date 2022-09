La demande des engraisseurs italiens n'a pas faibli

Bien que le dynamisme des mises en place dans les ateliers français semble avoir ralenti ces derniers mois, « les disponibilités à l’export manquent toujours », relève l'Institut de l'élevage (Idele). En cumul entre les semaines 35 et 38, les envois de bovins vifs vers l'Italie se sont maintenus sur un an (83 000 têtes), « stimulées par la hausse des cours des jeunes bovins en Europe et par le retour de la pluie ».