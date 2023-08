C’est sur la ferme de Nicolas et Florent Morel à La chapelle Janson (Ille-et-Vilaine) que s’est déroulée la traditionnelle conférence d’avant Space ce mardi 29 août 2023. L’exploitation compte un atelier de 250 truies et un de 100 vaches laitières. Elle est équipée de six trackers solaires, d’un méthaniseur en injection, et d’une station de bio GNV pour alimenter un tracteur fonctionnant au biogaz et les véhicules de l’élevage. « C’est la parfaite illustration de la complémentarité de l’élevage et de l’énergie », a commenté Didier Lucas, président de la Chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor, responsable de l’Espace pour demain en présentant la thématique retenue par le Space cette année.

Trouver des solutions face à la hausse des coûts

Le monde de l’élevage est particulièrement exposé. Face à la hausse des coûts de l’énergie, les éleveurs doivent trouver des solutions pour être plus efficients et faire des économies. La production d’énergie peut aussi leur offrir des opportunités. « Découvrir des nouveautés, comparer les offres, obtenir des conseils auprès des experts pour faire leurs choix… Le Space est là pour cela », ont insisté les organisateurs.

Le hall 4 sera entièrement dédié aux fournisseurs de solutions en matière d’énergie et d’environnement. « L’espace pour demain » sera lui aussi consacré à l’énergie. Pour cette occasion le hall 3 a été renouvelé avec trois dimensions : un espace expositions avec des présentations d’équipements proposés par les exposants, un espace expert et un espace forum pour débattre.

Pour leur conférence de rentrée, les organisateurs du Space ont choisi l'exploitation de Nicolas et Florent Morel qui est équipée de capteurs solaires et d'une unité de méthanisation. ( © Isabelle lejas)

Du côté des chiffres, les organisateurs attendent 1 207 exposants. « Une centaine de plus qu’en 2022., dont 247 nouveaux. 365 exposants sont des entreprises internationales qui viennent de 39 pays différents », a détaillé Anne-Marie Quemener, la Commissaire générale du Space.

L’international fait son retour en force cette année avec de nombreuses délégations attendues, notamment africaines, qui viennent chercher des réponses en matière de génétique, de matériel d’élevage, d’alimentation, de santé animale. « Cette édition s’annonce comme un grand temps fort pour l’élevage », a conclu Marcel Denieul, le président du space.

Isabelle Lejas