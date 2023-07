Dans la semaine du 18 au 24 juillet 2023, la récolte du blé tendre a progressé de 59 à 83 % en France, indique le dernier bulletin Céré’Obs, publié le 28 juillet 2023. C’est surtout dans la partie nord qu’il restait des parcelles à ramasser : les chantiers étaient avancés à 43 % en Bretagne, à 52 % en Normandie, et à 69 % en Hauts-de-France.

L’observatoire de FranceAgriMer a abaissé la proportion de blé tendre considérée en conditions « bonnes à très bonnes » à 78 %, contre 80 % la semaine précédente. La pluie entraîne des inquiétudes sur la qualité des épis encore debout.

45mm de pluie sur Abbeville aujourd'hui !

Temps idéal pour les différents fourrages et les betteraves.

Par contre, la moisson n'est pas près de reprendre !

Et on va être clair. La qualité du grain restant (40% pour moi) ne sera plus au rendez-vous. ☹️

A 3 jours près !#FrAgTw

