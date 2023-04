Les organisations économiques italiennes et françaises représentant les pommes bio annoncent un rapprochement pour faire face aux difficultés rencontrées par la filière avec le repli de la demande.

L’Assomela (Association italienne de producteurs de pommes), le CSO Italia (Centre de services italien pour les fruits et légumes) et l’ANPP (Association nationale française pomme poire) ont annoncé le 31 mars 2023 avoir amorcé « une coopération [pour] engager collectivement une réflexion d’avenir ». Ceux deux pays, premiers producteurs de pommes bio de l’Union européenne, représentent 64 % du marché.

« Donner des perspectives positives aux producteurs »

À l’occasion d’une réunion le 14 mars dernier, les trois organisations constataient l’affaissement de la demande de produits issus de l’agriculture biologique, associé à une augmentation des prix des moyens de production qui dégrade la santé économique des exploitations. « Ces premiers échanges de vues et de données conduisent désormais à se donner des objectifs communs et à construire des actions pour donner des perspectives positives aux producteurs de pommes biologiques et sensibiliser les parties prenantes », indiquent-elles.

Ainsi a été décidée la création d’un groupe de travail franco-italien qui aura pour mission :