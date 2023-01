La suspension des droits de douane sur les importations d'urée et d'ammoniac courre jusqu'au 17 juin 2023. Elle devra être évaluée pour une éventuelle reconduction. Les droits de douane sont maintenus pour la Russie et la Biélorussie.

La Commission européenne a publié au journal officiel de l'Union européenne du 16 décembre 2022, un règlement suspendant les droits de douane sur l'urée et l'ammoniac importés. Ceux-ci continueront toutefois à s'appliquer pour les produits en provenance de Russie et de Biélorussie.

La suspension restera en vigueur jusqu'au 17 juin 2023. Une éventuelle reconduction pourra être actée lorsque la Commission aura soumis au Conseil de l'Union européenne, au plus tard le 17 mai, un rapport évaluant les conséquences de cette suspension, prévoit le règlement.

Réaction mitigée pour l'AGPB

Dans une lettre du 13 janvier, l'Association générale des producteurs de blé (AGPB) parle d'une "bonne nouvelle", mais la juge trop tardive et trop brève pour aider les producteurs. Elle indique rester mobilisée "pour prolonger et étendre cette suspension à l’ensemble des engrais azotés et phosphorés".