Plus de 14 millions de tonnes de céréales ont été exportées depuis les ports ukrainiens grâce à l'Initiative de la mer Noire, a indiqué une haute responsable de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Sur la question des exportations d'engrais russes, elle se dit "prudemment optimiste".

Lors d'une conférence de presse le jeudi 15 décembre 2022 à Genève, la secrétaire générale de la Cnuced, Rebeca Grynspan, très impliquée dans les discussions, a souligné l'impact de cet accord entre l'Ukraine et la Russie qui a permis de réduire depuis sept mois consécutifs les prix mondiaux des produits alimentaires.

"Nous avons dépassé les 14 millions de tonnes (...) qui ont été distribuées grâce à l'Initiative de mer Noire en faveur des céréales", a-t-elle dit en ajoutant qu'il s’agit de volumes "très importants pour le marché".

Une répartition des céréales contrebalancée

L'accord, signé le 22 juillet 2022 pour 120 jours par l'ONU, l'Ukraine, la Russie et la Turquie a été reconduit pour quatre mois. À l'époque, il avait permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre.

Rebeca Grynspan a balayé les accusations de ceux qui affirment que les exportations de céréales depuis l'Ukraine finissent avant tout dans les pays riches. "Soyons clairs, les aliments pour animaux ne sont jamais allés en majorité dans les pays en développement", a-t-elle indiqué en souhaitant expliquer l'importance de différencier les exportations de céréales pour le bétail de celles destinées aux humains.

En revanche, "les pays en développement ont largement bénéficié de l'Initiative sur les céréales de la mer Noire" en ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, a-t-elle soutenu. "Ainsi, deux tiers des exportations de blé sont destinées aux pays en développement", a-t-elle dit en guise d'exemple.

À ce sujet, l'ancienne vice-présidente du Costa Rica a reconnu que les volumes de céréales exportés restaient inférieurs à ceux de 2021. "Il y a encore du chemin à parcourir", signale-t-elle.

La menace d'une pénurie d'engrais

La secrétaire générale a également dit craindre une pénurie d'engrais l'an prochain. La saison des semailles n'étant pas extensible, elle exprime vouloir "résoudre ce problème le plus rapidement possible".

La Russie dénonce la non-application d'un deuxième accord signé également le 22 juillet 2022 avec l'ONU pour permettre ses propres exportations de céréales et d'engrais. Moscou dit ne pas pouvoir vendre sa production et ses engrais en raison des sanctions occidentales touchant notamment les secteurs financiers et logistiques.

Rebeca Grynspan s'est dite "prudemment optimiste" quant au fait que des progrès pourraient "bientôt" être réalisés sur la question des engrais, sans toutefois donner de détails sur les négociations, ajoutant qu'il "reste des obstacles".

Dans le cadre des efforts déployés par l'ONU pour lutter contre l'insécurité alimentaire mondiale, grâce à la mise en œuvre des deux accords signés, le Programme alimentaire mondial entend faciliter le don de 260 mille tonnes d'engrais par la société russe d'engrais Uralchem-Uralkali aux pays les plus nécessiteux situés en Afrique.

Ces engrais se trouvaient dans les ports des Pays-Bas, de Belgique, d'Estonie et de Lettonie, a-t-elle détaillé. "Ces quatre pays ont accepté de libérer les engrais", complète-t-elle.

Quelque 20 mille tonnes d'engrais chimiques fabriqués à partir d'azote, de phosphore et de potassium (NPK) sont partis le 29 novembre 2022 à destination du Malawi, via le Mozambique. Ce premier chargement n'est pas encore arrivé à destination, selon la responsable Onusienne.

Des experts ont déjà inspecté les engrais se trouvant en Belgique, en Estonie et en Lettonie. L'ONU attend encore les résultats avant de pouvoir les envoyer vers les pays d'Afrique de l'Ouest, a-t-elle indiqué. "Ces exportations devraient se faire dans le cadre d'un programme établi par la Banque mondiale avec ces pays, précise-t-elle.