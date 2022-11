Après s’être investis dans un projet sur la protection des utilisateurs de produits phytosanitaires dans le cadre du plan Ecophyto, dix-huit partenaires poursuivent l’exercice dans le cadre du contrat de solutions. Ils entendent élargir leur travail à l’ensemble des mesures de protection, et non plus aux seuls EPI (équipements de protection individuelle) comme c’était le cas auparavant.

Faire connaître et améliorer les pratiques autour du risque chimique : tel est l’objectif du projet de dix-huit partenaires (1) regroupés au sein de l’association contrat de solutions, expliquaient Julien Durand-Réville, responsable de la santé et de l'agronomie digitale chez Phytéis, et Clotilde Bois-Marchand, cheffe de projet pour l’association, le 9 novembre 2022 au Sima. Ce nouveau projet, lancé en janvier 2022, fait suite à un projet similaire mené dans le cadre du plan Ecophyto entre 2019 et 2022. Il se limitait aux EPI (équipements de protection individuelle) relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires et regroupait une partie des dix-huit partenaires. Phytos, le contrat de solutions tire le bilan de cinq ans d'existence (08/11/2022) Plus proche du terrain Jusqu’à présent, les préventeurs de l’industrie, de la MSA, ou des chambres par exemple travaillaient de manière isolée, retrace Julien Durand-Réville. Depuis 2019, dans le cadre du plan Ecophyto, "l’objectif était de travailler ensemble pour que l’agriculteur reçoive les mêmes messages de la part de l’ensemble des personnes qui gravitent autour de lui". Charte graphique commune, site web, campagne d’affichage, brochures techniques, plan média national et local, websérie, concours étudiant… Les partenaires ont produit plusieurs supports et souhaitent aider les organismes locaux, qui accompagnent les agriculteurs, à se les approprier. Les premiers épisodes de la websérie par exemple traitent de l’utilisation du téléphone lors de la manipulation des produits, du choix de la cabine lors du renouvellement de son matériel, des semences traitées ou encore de la responsabilité entre l’employeur et l’employé. Six journées de prévention auprès des agriculteurs et d'étudiants seront organisées d’ici au début de l’année 2023. "Nous attendons y environ 150 personnes", précise Clotilde Bois-Marchand. (1) Phytéis, ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Chambres agriculture France, La Coopération Agricole, JA, FNSEA, MSA, Adivalor, FNA, Ouvry, Synamap, Axe environnement, Mapa, Ansell, Dunlop, PB sécurité - Securama, Manulatex France, Groupe Agrica.

Raphaëlle Borget