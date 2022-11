Mis en place en 2017, dans un contexte de fracture entre monde agricole et société civile autour des produits phytos, le Contrat de solutions compte désormais 110 fiches proposant diverses clés pour réduire les utilisations.

Machinisme, numérique, génétique, chimique, biosolutions, biocontrôle... Le Contrat de solutions, porté par la FNSEA, s'est encore enrichi de fiches, portant leur nombre à 110, disponibles sur son site internet. Pour une meilleure lisibilité, ces dernières sont repositionnées sur des itinéraires techniques pour chaque culture.

Combiner les solutions

"Notre mission est d'identifier les solutions existantes et d'encourager leurs combinaisons et les approches systèmes", indique Hervé Lapie, président de l'association, le 8 novembre 2022 au Sima. On ne peut pas atteindre les objectifs du plan Ecophyto seulement en réduisant les utilisations de phytos, et en supprimant de la production agricole."

Le Contrat de solutions est entouré de 44 partenaires. "Notre challenge, c'est de les mobiliser, pour accélérer la recherche, et l'innovation, pour répondre aux besoins des filières. Désormais bien structurée au niveau national, la stratégie de l'association est désormais le déploiement dans les territoires. Nous avons identifié 14 départements prêts à l'adapter à leur échelle, à leur contexte pédoclimatique."

Plus récemment, le Contrat de solutions est également devenu pilote de l'axe 6 "Partage des pratiques agricoles favorables aux pollinisateurs" du plan pollinisateurs.