Les stocks de colza de l'Union européenne sont prévus à la hausse en juin 2023 grâce à une très bonne production et des importations massives.

À 19,5 millions de tonnes, la production de colza dans l’Union européenne à 27 a été importante cette année, la plus élevée depuis 2017. Elle est en hausse de 15 % par rapport à celle de l’an dernier grâce à des surfaces en forte progression et de bons rendements. Malgré l’inflation et le coût élevé de l’énergie, la trituration s’annonce élevée, plus forte que ce qui était envisagé au printemps dernier pour la campagne de 2022-2023 et supérieure de 5 % à celle de l’an passé.

- L'environnement du marché du colza pourrait s'alourdir dans les prochains mois, selon Tallage.

Une forte attractivité dans les usines de trituration

Le colza bénéficie en effet d’une forte attractivité dans les usines face aux autres graines oléagineuses, même si la marge des triturateurs, qui est bonne, s’est légèrement dégradée ces dernières semaines avec la remontée du prix de la graine. La consommation alimentaire en huiles végétales des Européens est prévue en timide augmentation cette campagne : +1 % seulement, contre +2 % en 2021-2022. Cela s’explique par un niveau de croissance très faible et une forte inflation.

Malgré cela, l’huile de colza tire son épingle du jeu grâce à sa bonne compétitivité face aux autres huiles. Son utilisation va s’accroître, alors que celle d’huile de tournesol et de soja est attendue en baisse. Il en est de même sur le créneau du biodiesel, où le colza suscite l’intérêt aux dépens du soja (manque de compétitivité) et du palme (contraintes environnementales), malgré la montée en puissance des huiles recyclées et de la production de biodiesel de seconde génération.

Dépendance aux importations

Outre la forte production européenne, les colzas importés des pays tiers sont très attractifs. Les flux devraient s’accroître en provenance de l’Australie avec une nouvelle fois une excellente récolte australienne malgré les excès de pluie dans l’est du pays. De plus, les importations de colza ukrainien sont en forte hausse depuis le début de la campagne, par voie terrestre notamment, en raison d’un fort intérêt des triturateurs.

Si le corridor maritime sécurisé au départ d’Odessa n’était pas renouvelé à la fin de novembre, cela viendrait bien sûr affecter fortement les flux ukrainiens. Mais l’Union européenne resterait tout de même un débouché important pour l’Ukraine par voie fluviale et terrestre.

- les importations de colza ukrainien sont en forte hausse depuis le début de campagne.

Si les importations de colza en 2022-2023 atteignent bien les niveaux prévus, les stocks remonteront ainsi nettement dans l’Union. L’environnement mondial sera lourd, comprimé par le poids des fortes disponibilités russes, malgré une récolte canadienne un peu décevante. Cette situation est par conséquent baissière pour les prix du colza d’ici à la fin de juin 2023.