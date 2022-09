Terres Inovia a réalisé en 2021 un diagnostic de la filière de la lentille. S’il existe encore des freins à son développement, depuis la hausse des surfaces les acteurs se mobilisent pour améliorer les performances de la légumineuse.

Un diagnostic de la filière de la lentille, réalisé en France en 2021 par Terres Univia (interprofession des huiles et protéines végétales) est paru le 5 septembre 2022.

Diversification de l’assolement

Ce diagnostic montre que, dans un souci de diversification de l’assolement, mais aussi dans un contexte de prix favorables (entre 450 et 1 800 €/t en 2020), la sole a fortement augmenté. Elle représentait ainsi 34 900 hectares en 2021 contre 17 200 en 2015, dont la moitié en agriculture biologique.

Les surfaces de lentilles se sont principalement développées dans l’Est, l’Ouest et le Sud-Ouest, en dehors des bassins de production historiques du Puy et du Berry.

Verrous techniques

Comparativement à 2020 (35 600 hectares), on note malgré tout un recul des surfaces dû à une baisse des cours en 2021 et à des conditions climatiques qui ont entraîné des baisses de rendements (moins de 10 q/ha) et de la qualité des graines. Donc une moindre rémunération des producteurs.

Rendement et qualité des graines sont en effet souvent impactés par les aléas climatiques et par la bruche, le ravageur principal de la culture.

« La lentille fait face à des verrous techniques qu’il faut lever par des investissements collectifs et par une mobilisation coordonnée des acteurs à l’échelle régionale et nationale pour pérenniser les productions locales », Terres Univia.

Des importations récurrentes

Les exportations ont représenté 4 800 tonnes en 2020-2021.

« La France a importé 27 700 tonnes de lentille en 2020-2021, principalement des blondes pour la conserverie mais aussi des « corail » pour satisfaire la demande nationale et limiter les risques de rupture d’approvisionnement pour les conditionneurs et les industriels en diversifiant les origines », précise toutefois la note de Terres Univia.

12 200 hectares étaient en provenance du Canada, 5 000 de la Chine et 4 400 de la Turquie.