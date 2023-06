Avant de débuter la récolte des colzas, il est nécessaire d’évaluer la maturité des plantes. « Bien qu’à l’échelle de la parcelle, les siliques peuvent sembler à maturité et les graines sèches, il est indispensable d’observer la plante dans son ensemble : tige et siliques », rappelle ainsi Terres Inovia. Il faudra en particulier être vigilant sur l’ensemble des situations qui ont connu des difficultés d’entrée en floraison, avec des décalages de maturité potentiellement importants.

20 % de tiges vertes

Les siliques les plus basses sont les plus productives mais mûrissent plus tard. Une récolte trop précoce conduirait donc à des pertes. De façon générale, les grains sont à maturité bien plus rapidement que les tiges mais la récolte devient envisageable s’il ne reste plus que 20 % de tiges vertes sur la parcelle.

Une graine fragile

Il faut par ailleurs soigner le réglage de la machine. La graine de colza étant légère, le ventilateur doit être réglé au minimum autour de 450-500 tours. « Concernant la hauteur entre les spires de la vis et le fond de la coupe : 4-5 cm sont nécessaires pour avoir un espace suffisant pour le passage de la végétation volumineuse. Ce réglage sera d’autant plus important si l’on ne possède pas d’extension ou rallonge de coupe » , ajoute l'institut. Quant à la vitesse du batteur, elle doit être la plus faible possible entre 600 et 650 tours par minute pour tenir compte de la fragilité de la graine.

Rabatteurs avec modération

« Une récolte à sous-maturité, avec des tiges trop humides risque cependant de contraindre à augmenter la vitesse du batteur et aura pour conséquence l’augmentation des pertes. » Les rabatteurs doivent de plus être utilisés avec modération : ils doivent accompagner la végétation vers la vis. Les maintenir suffisamment haut évitera de l’égrenage. Le réglage du contre-batteur doit, lui, permettre à la végétation volumineuse de s’engager facilement, avec une ouverture supérieure à l’avant qu’à l’arrière : de l’ordre de 25-30 mm à l’avant et 15-20 mm à l’arrière. la vitesse du séparateur restera à 400 tours par minute.

Céline Fricotté