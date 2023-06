Quelles sont les innovations dans le domaine des produits de biocontrôle ? Sont-ils réservés à l’agriculture biologique ? Comment s’en servir dans une exploitation de grandes cultures ? Vont-ils remplacer toutes les solutions traditionnelles ? Quel poids pèsent-ils dans l’ensemble du marché de la protection phytosanitaire ? Pour répondre à ces questions, Les Experts Agricoles, le podcast de La France agricole, invite Céline Barthet, présidente de IBMA France et directrice de Sumi Agro France, un des fournisseurs de produits de biocontrôle, ainsi que Edouard Billard, agriculteur en grandes cultures en Eure-et-Loir.

