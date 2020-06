Du fait du changement climatique, les vagues de chaleur et les canicules recensées depuis 1947 à l’échelle nationale ont été « sensiblement plus nombreuses au cours des dernières décennies », a relevé Météo-France. Cette tendance va s’accentuer, selon les projections climatiques, avec d’ici à 2050, des vagues de chaleur deux fois plus nombreuses qu’entre 1976 et 2005.

Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution de ces épisodes dépendra des politiques climatiques adoptées, précise Météo-France. Dans l’hypothèse où aucune politique ne serait mise en place, les vagues de chaleur pourraient être « bien plus fréquentes qu’aujourd’hui mais aussi beaucoup plus sévères, plus longues […] plus précoces ou plus tardives. Elles pourraient survenir trois années sur quatre s’étaler de mai à octobre.

« La canicule de 2003 sera la norme de notre futur »

« À conditions météorologiques identiques ou comparables, la probabilité d’observer des vagues de chaleur augmente », explique Raphaëlle Kounkou-Arnaud, climatologue à Météo-France. Sur les 41 vagues de chaleur enregistrées depuis 1947, 23 ont eu lieu après 2000, dont 17 après 2010.

Les vagues de chaleur ont été 3 fois plus nombreuses ces 30 dernières années que durant les 42 années précédentes en France métropolitaine. © Météo-France.

L’épisode caniculaire de 2003, particulièrement violent, sera « plus ou moins la norme de la fin du XXIe siècle », rajoute Raphaëlle Kounkou-Arnaud.

