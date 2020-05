Climat

2020, le deuxième printemps le plus chaud de l’histoire

Le mercure est monté bien haut ce printemps 2020, faisant de lui le deuxième printemps le plus chaud de l’Hexagone, constate Météo France. © Pixabay

Les conditions anticycloniques et les températures plus que clémentes des mois de mars, avril et mai font du printemps 2020 le deuxième printemps le plus chaud de France, selon Météo-France.