Le printemps dernier et l’hiver passé se situent sur le podium des saisons les plus chaudes jamais enregistrées. D’après les prévisions de Météo France, l’été 2020 s’inscrit dans cette tendance et devrait donc être plus chaud que d’habitude.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 22% Vous avez parcouru 22% de l'article

« L’été météorologique », qui commencera le 1er juin prochain, et non le 20 juin, comme l’été calendaire (voir encadré), s’annonce plus chaud que la normale, c’est ce qu’indique Météo France dans une note du 28 mai 2020. L’organisme de prévision rappelle d’ailleurs que le printemps 2020 et l’hiver 2019-2020 sont sur le podium des plus chauds jamais mesurés en France. Des températures supérieures dans le sud de l’Europe « La montée des températures devrait en revanche être limitée par l’influence océanique sur la façade atlantique et le nord du continent », précise Météo France qui s’appuie sur ces prévisions saisonnières pour les mois de juin-juillet-août publiées le 28 mai 2020. D’après ces dernières, « les températures devraient ainsi être supérieures aux normales saisonnières sur tout le sud de l’Europe, en particulier sur le sud-est du continent, qui connaît déjà des conditions de sécheresse printanière ». Concernant le niveau de précipitation Météo France prévoit des conditions « plus sèches que la normale », dans le sud la France. Dans sa note, l’organisme de prévision précise que les prévisions saisonnières permettent de dégager de grandes tendances météo, afin de savoir si globalement à l’échelle de la saison, l’été sera plutôt « plus chaud que la normale ». Mais ces prévisions ne permettent pas de faire « une chronologie des trois mois d’été » Un risque de canicule pour l’été prochain Météo France prévient, que pour l’été prochain « il y a un risque de canicule, comme par ailleurs tous les étés ». L’organisme précise qu’il est cependant difficile d’identifier le risque précis. Toutefois, il est possible d’identifier « des facteurs favorables ou défavorables », et pour cet été « il y a un facteur favorable à ce risque, c’est la circulation générale : plusieurs modèles suggèrent un anticyclone des Açores plus développé ». Ce dernier détermine « le type de temps qu’il fait sur la France ». S’il s’installe « sur le nord ou l’est de l’Europe, le temps est plutôt chaud sur notre pays. » Météo France ajoute que pour l’été prochain « plusieurs modèles suggèrent un anticyclone des Açores plus développé que la normale, donc des épisodes de temps calme, ensoleillé plus fréquents ». « Ceci est conjugué à des sols secs qui tend à augmenter le risque de canicule », souligne Météo France. M-A.B

« L’été météorologique », qui commencera le 1er juin prochain, et non le 20 juin, comme l’été calendaire (voir encadré), s’annonce plus chaud que la normale, c’est ce qu’indique Météo France dans une note du 28 mai 2020. L’organisme de prévision rappelle d’ailleurs que le printemps 2020 et l’hiver 2019-2020 sont sur le podium des plus chauds jamais...