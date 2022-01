La part des exploitations bio a triplé en 10 ans

Entre 2010 et 2020, la part des exploitations en agriculture biologique a triplé, passant de 4 à 12 %. Avec désormais plus de 47 000 exploitants, le nombre d’exploitations bio est en hausse de 162 % sur cette période, contre 60 % en Allemagne, selon les premiers résultats du recensement agricole publiés par le ministère de l’Agriculture le 10 décembre 2021.

> À lire aussi : Bilan 2021, l’agriculture biologique, un marché de 13,2 milliards (16/08/2021)

Un profil jeune et diplômé

Les chefs d’exploitations en agriculture biologique sont en moyenne plus jeunes et plus diplômés que ceux en agriculture conventionnelle : 27 % d’entre eux ont moins de 40 ans et 47 % détiennent un diplôme du supérieur, contre respectivement 17 et 25 % en agriculture conventionnelle.

Doublement des surfaces en 5 ans

La SAU moyenne de ces exploitations est de 61 hectares, soit 8 hectares de moins que dans l’ensemble des exploitations françaises. Depuis 2017, la surface en agriculture biologique en France a doublé en cinq ans, pour atteindre 2,5 millions d’hectares.

Cela représente 9,5 % de la SAU, selon les données de l’Agence bio, citées par le ministère. Ce dernier explique notamment cette dynamique par :

L’augmentation de 36 % des aides affectées à l’agriculture biologique et l’accès au plus haut niveau de l’écorégime dans le cadre de la prochaine politique agricole commune ;

; Le renouvellement jusqu’en 2025 et l’augmentation à 4 500 euros par an dès 2023 du crédit d’impôt bio ;

Le soutien renforcé à la structuration des filières de l’agriculture biologique.

> À lire aussi notre dossier : Comment calculer vos aides de la future Pac (03/11/2021)

Raphaëlle Borget